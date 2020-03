Si hay una mujer más con panza, no pasa nada

Si es o no es cierto el embarazo de Angelique Boyer con Sebastián Rulli, tampoco es asunto de Estado. Entendemos que mantengan en sigilo si algún día el santo Papa de Roma embarazara a alguien pero si se embaraza Angelique Boyer, tampoco es la única mujer de toda la humanidad, ni la elegida para embarazarse del Niño Dios, por lo que no hay razón para que Sebastián Rulli se moleste.

Alfredo Adamen, Renato Ibarra y Mauricio Islas dice. "todo es un mal entendido, no somos violentos"

Alfredo Adame ya se tardó en poner un gimnasio con un ring, pues vive con los guantes de box puestos y ya lo apodan “el justiciero de México", por vivir en un sólo pleito con la espada desenvainada. Ahora amenazó a Platanito, que después de la riña se tendrá que cambiar de nombre, porque ni “cascarita” le va a quedar.

Lo triste es que esta violencia es cotidiana, ya sea con el vecino, el administrador, el de la basura y ya cualquier cosa es pretexto para descuartizar al prójimo.

Otros que piensan que sus actos fueron “cosa de nada”, son Mauricio Islas, quien asegura que cuando fue acusado falsamente por el Puma (quien dijo que el actor de 35 años había violado a su hija de 17, Génesis Rodríguez), marcó su vida, pero que fue tan falsa que si hubiera cometido lo que dicen que hizo, hubiera ido preso.

Mientras que el futbolista Renato Ibarra, acusado de violencia familiar y de golpear a su esposa embarazada, a quien los hermanos llevaron al hospital con riesgo de aborto por los golpes, aclaró que los rumores de que él era violento, fueron un malentendido de su familia.

Mauricio Ochman nunca dejará a Ayslin Derbez

Ayslin Derbez es muy trabajadora, exitosa y luchona… dicen que a veces su marido Mauricio Ochman se desespera con ella porque es mandona, ¿y qué mujer no es mandona? La que no es mandona no es mujer. Ella dice que él se sigue levantando a diario en su cama y le dice que la ama, ¿y cómo no la va a amar si ella lo revivió en el medio artístico?

Él andaba de capa caída antes de salir con Ayslin, aceptó ser drogadicto y ella lo levantó y al principio lo traía colgando y cargándolo, hasta que ahora ya le sobran propuestas después de tener todos los contactos y el abolengo de los Derbez. Y además tienen a la hija más bonita que hay.

Hay un Ochman antes y otro después de Ayslin, era cualquier chancla para calzarse y ahora es un zapato de superlujo, era un bochito y ahora corre como Ferrari, obvio nunca la va a dejar.