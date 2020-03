EL FUTBOLISTA RENATO SIGUE DANDO PATADAS CUANDO LLEGA A A SU CASA

La violencia y discusiones intrafamiliares son una tragedia… que “bonita familia” la del jugador de futbol ecuatoriano Renato, que entre los hermanos y cuñadas de él, maltrataron, golpearon y aventaron a la esposa del americanista delante de su hijo de 6 años y eso que según Lucely Chalá él “es el mejor partido”.

O era, hasta que el mejor marido se quiere deshacer de ti, llega del partido y sigue pateando a su mujer en plena semana de las manifestaciones de la violencia contra la mujer.

Cuando él fue a declarar dijo compungido: “Es un malentendido, es un asunto doméstico”. Y el juez lo soltó. Ahora que ella esté fuera del hospital, la pateará todos los días porque dijo “él es lo mejor que me he encontrado.”

La otra opción, si no lo perdona, es que se vaya con una mano adelante y otra atrás, entonces mejor hacer como que no pasó nada.

Igual que no sentenciaron al de Amazon, que agarró a su mujer dormida a batazos y le fracturó el cráneo, porque el juez determinó que el bat no es un instrumento peligroso sino un “instrumento lúdico y sensual” o como a la que le mataron a puñaladas en Tabasco y el juez determinó: “¡No fue feminicidio porque fueron piquetes!” Ese es el panorama para las mujeres.

AMOR, QUE PALABRA TAN MALTRATADA

Vanessa Guzmán se separa después de 16 años de matrimonio con Uberto Bondoni…. ¡Todo por servir se acaba y termina en una caca. Él publicó una defecada y ella dijo que él era el que comía eso y pedía doble ración…. Después de lo que los dos publicaron, ella mandó un comunicado diciendo que se aman, pero de lejos. A lo mejor les ganó el enojo y escribieron cosas de “excremento”. Amor, que palabra tan maltratada y más “cagada”.

Perdón por mi francés, pero eso escribieron ambos en sus redes y después se retractaron en el comunicado.

MI BELLA GERALDINE BAZAN, NECESITAS TERAPIA

Geraldine Bazán necesita terapia, no “prohibirle” a Carmen Salinas que se tome una foto con Gabriel y con Irina Baeva porque es la amante, para entender que Soto no es de tu propiedad y no puedes decirle: “¿Cómo te atreves a separarte de mí si te compré para siempre y me perteneces?

Hasta el papá de Gabriel Soto dijo: “En los 44 años de vida de mi hijo, nunca lo vi tan feliz y enamorado.”

Geraldine no puedes asumir el papel de víctima cuando él dice que ya no existía la relación antes de que Irina apareciera en su vida porque es vergonzoso para ti guapa.