Renato “N”, ex futbolista del América, paga indemnización a su esposa Lucely

A Renato “N”, ex futbolista del América le salió barato darle ocho millones de pesos a su esposa Lucely. Una sentencia regalada para que lo dejaran libre, porque si a causa de los golpes que le dio, ella hubiera perdido su embarazo, nunca lo habrían dejado salir de la cárcel.

Aunque todavía en el siglo 21, para muchos hombres los golpes sólo son “pequeños accidentes caseros”, Renato "N" fue despedido del mejor equipo de futbol de México.

A los hombres les pegas en su dinero y en su fama seguro en otro país lo contratan haciéndose de la vista gorda respecto a los actos en contra de su esposa por los que pasó unos días recluido.

Todos los medios son vulnerables a las agresiones sexuales

El medio artístico no se salva de las agresiones sexuales a menores. El sobrino de Lola Beltrán violó a su hija y Blanca Martínez, la chicuela fue agredida por el empleado de su papá. Otro caso es el del médico de las gimnastas olímpicas, que cometió violación de las menores y ojo: en Estados Unidos. No sucedió en un rancho perdido de la civilización hace 100 años.

Obviamente la hija de Lola Beltrán no quiere entrar en detalles, porque encima del daño que le hizo su “primito” él se da el lujo de amenazarla de muerte y ¡nadie hace nada para defenderla! ¿Y la justicia? Suponemos que otra vez brilla por su ausencia.

Los hermanos Araiza se preocupan por cuidar y consentir a su mamá, Norma Herrera

Le pregunté a Raúl, Negro Araiza cómo se lleva con su hermano Armando y me dijo que "es el hombre que más amo; yo soy el mayor y lo más importante para ambos es proteger y regalarle a nuestra mamá, que ni nos acepta tanto, pero como hermanos, de lo demás no discutimos”.

-¿Tu mamá se casó de nuevo después de que tu papi se fue?

-Se casó y duró 20 años con el brasileño Osni Cassab, quien se accidentó y casi muere de una infección y cuando se mudó a Brasil, tronaron. Pero en nuestra adolescencia nos cuidó a Armando y a mí, porque fuimos muy borrachos.

-¿Te dan celos si tus hijas tienen novio?

-Me encariño con sus novios, que tienen mejor carácter que ellas y si las acusan conmigo les pregunto: ¿quién es el novio y quién les da besos? Tú la escogiste, entonces te chingas porque son rabiosas, pero afortunadamente no son dejadas ni sumisas y no me meto con ellos porque nunca le han faltado al respeto a mis hijas.