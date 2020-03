Michelle Vieth, al estilo Salma Hayek, exige al gobierno mayores sanciones para los ex maridos por violentos

Las consecuencias y castigos económicos o de cárcel que Michelle Vieth con lágrimas en los ojos le exige al gobierno que aplique a sus dos ex maridos por la violencia física, los abusos emocionales y las amenazas que sufrió con ellos, tendrán que esperar.

La actriz busca que las sanciones contra sus ex tengan consecuencias y así pongan el ejemplo a los hombres, de lo que no les deben hacer a las mujeres, porque van a padecer a manos de los gobernantes. Pero el Gabinete de Gobierno se encuentra en este momento a puerta cerrada decidiendo si los servidores públicos se encierran un mes en sus casas por el coronavirus o no y desafortunadamente lo que menos les interesa es si el hijo de un ex secretario del PRI y un torero, amenazaron y dañaron a Michelle Vieth.

Salma Hayek de fiesta porque a Harvey Weinstein le dieron 23 años de cárcel

La que está que no se la acaba de felicidad, es Salma Hayek, quien hizo una fiesta de dicha ya que grita a los cuatro vientos que sí se pudo que hubiera consecuencias contra Harvey Weinstein aunque él juraba que eso nunca iba a ocurrir. Pero fue sentenciado y ella lo festeja en todo lo alto.

Adrien Brody se echó un paquetazo al hacerse novio de la ex de Weinstein

Ya tiene novio Georgina Chapman, ex esposa de Harvey Weinstein y madre de sus dos hijos, rehace su vida con Adrien Brody protagonista de la película El Pianista quien ha sido el mejor apoyo para Georgina y los hijos de Weinstein a quienes todos acosan como si ellos fueran los agresores sexuales y violadores y fueran ellos los condenados a pasar su pena durante 23 años en prisión.

David Beckham aún conserva el boleto donde Victoria anotó su número

Victoria Beckham fue a ver jugar a David Beckham en Manchester en 1997 y al terminar el partido él se armó de valor y le pidió a la ex Spice Girl su número de teléfono el cual ella le escribió en el ticket del tren en el que había viajado para ver el partido, el cual el futbolista todavía conserva entre sus trofeos más preciados.

A Ana Serradilla no le importa que Martha Cristiana diga que es víctima de violencia con su futuro marido

Pese a todas las declaraciones de la modelo actriz Martha Cristiana sobre la violencia emocional, mental y el maltrato físico que ella sufrió mientras estuvo casada con su ex marido Martínez Ostos, Ana Serradilla se aventó tremenda despedida de soltera en Tulum a donde la acompañaron sus mejores amigas, entre ellas, Gretel Valdez y Adriana Louvier. Y de que se casa, se casa.