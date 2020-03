Silvia Pasquel se desnudó en El diablo entre las piernas

En el cine mexicano los productores de antes les decían a las actrices: “Encuérate para pedir café”. Hoy Silvia Pasquel se desnudó a sus 68 años para la película El diablo entre las piernas, después de pedir permiso a su familia.

Si todos nacimos encuerados y no pedimos permiso para nacer, ¿por qué pedirle permiso a la familia?

Silvia asegura: “Con los años ya no se te antoja tener sexo”.

No hay mujeres frígidas pero sí hay mujeres que sienten que ya no están buenotas, o no tienen quien las motive, o a lo mejor no come nutrientes necesarios y por eso se le van las ganas.

LA VERDAD DETRÁS DE LA SUSPENSIÓN DE LOS CONCIERTOS DEL POTRILLO

Lo que en realidad causó la suspensión de los conciertos del Potrillo tanto dentro como fuera de la Ciudad de México, no es miedo a que no se llenen los conciertos, sino el temor a pescar coronavirus por tanta agarrada y manoseada y tiene razón, nadie somos Superman ni nos iremos caminando de este planeta, la vida es un camino de piedras pero ahora las piedras son peñascos.

En cambio Manuel Mijares dice que los cantantes suspenden conciertos por miedo a que no vaya gente y que si sólo 15 personas van a oírlo en sus shows, él cantará y que no exageremos huyendo de quien estornude a tres cuadras de distancia.

LA ACTRIZ Y COMEDIANTE LUCILA MARISCAL HABLA DEL PERDÓN

Es un error pensar que porque alguien te perdone eso quiere decir que va a seguir aguantándote y todo te saldrá bien.

Lucila Mariscal acertó en perdonar a su nieto que la sacó de la casa y no le permitió ni llevarse sus cosas, pero ya no estará cerca de él nunca.

¿CON QUÉN VIVIRÁ SANTINO BORGUETTI SU CUARENTENA?

El hijo de Grettel Valdez, Santino tiene que estar en cuarentena ya que convivió con su papá Patricio Borghetti quien está infectado, lo que no se sabe es con quién estará durante el aislamiento, si con el Pato y Odalys, que dieron positivo y sus hijitos, o con su mami Grettel y su flamante marido.

¿A QUÉ FREGADOS NIURKA TOCARÍA LA PUERTA DE OTRO PRODUCTOR?

Aventurera, ¿a qué fregados va a ir a tocarle la puerta a otro productor cuando la carismática Romina, hermana de Emilio, el hijo de Juan Osorio y a él no le cuesta nada darle el protagónico a Romina quien baila, actúa y bajó 15 kilos pues quiere obtener ese papel?