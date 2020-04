Se dice que la familia del hombre golpeado por Pablo Lyle llegará a un acuerdo con el actor y se sabrá el 29 de abril, tras la audiencia que tuvo que ser aplazada

No hay plazo que no se cumpla, este 29 de abril es la audiencia de Pablo Lyle en Miami. La anterior fue postergada por el Covid-19, pero trascendió que la familia prefiere el dinero a la justicia y ya le pusieron precio a su papá y llegaron a un arreglo, aunque se comenta que la Corte igual le dará una sentencia de dos años que se paga con fianza o un año preso, con buena conducta.

Dicen que no se va a librar de una sentencia, pese a que se ve lindo, guapito, pues, detrás de su look “limpiecito”. La realidad es que atacó con ira y mató a un señor grande de un golpe lo cual cualquier jueza hubiera entendido si el señor le hubiera chocado y herido a sus hijos, pero atacarlo sin sentimientos y abandonarlo a su suerte siendo un hombre mayor, hace que la jueza sienta menos compasión por su caso.

EL EX DE CHIQUIS RIVERA SE REVENTÓ UNA MILLONADA EN LA BODA

El ex de Chiquis Rivera, José Ángel del Villar tenía que celebrar su boda a todo lujo porque encontró nana que no le cobra por cuidar a los que van a ser sus cinco hijastros, en su nueva esposa, Cheli Madrid.

“Chiquis” Rivera fuiste muy inteligente de librarte de tu ex, pues aunque te hubiese hecho tu súper boda en New Port Beach, como lo hizo con su nueva esposa embarazada de su sexto hijo, ella tendrá que ver cómo le van a hacer desquitar su “bodachera”, pues los que los conocen dicen que ella se embarazó para pescarse al rico empresario dueño del sello discográfico Del Records... ¡Diosito perdónala no sabe lo que hizo!

Mientras tanto la “Chiquis” duerme sola con Lorenzo tranquila toda la noche.

LÓPEZ DÓRIGA, DALE UNA SECCIÓN EN TU PROGRAMA A TU MEJOR IMITADOR

Joaquín López Doriga: dale un trabajito a tu mejor imitador, el actor Ricardo Hill, quien perdió su departamento por no poderlo pagar, pues no le dan trabajo porque padece enfisema pulmonar y anorexia y él si tiene ganas de trabajar.

LA LEY EN ESPAÑA NO SÓLO SE APLICA A LOS POBRES

Qué familia real tan incómoda le tocó al Rey de España, Felipe V1. El Rey Emérito sigue siendo una ficha con bastón que recibió una “donación” de 100 millones de euros como regalo del rey de Arabia Saudita, por lo que al Rey español le salió mas barato repudiar a su padre, tomando una decisión tajante, al rechazar su herencia; además, le negó a su padre el pago del salario que le da el público a través de sus impuestos.

Para que la plebe lo siga amando, tuvo que demostrar que la ley en España no es sólo para los pobres que andan de rebozo y mantilla.