Giovanni Medina, papá del hijo de Ninel Conde, no te enojes porque Ninel sea novia del ex de Belinda, el cirujano plástico árabe. Por el contrario, agarra la onda, te va a salir más barato llevártelo de médico de cabecera. Ahora que ella ande oficialmente con el cirujano y tú seas el amante, te sale mucho mejor ese trato. Pero no le prohíbas ver a su bebito, al fin ¡que tanto es tantito y más ahorita que la mujeres podemos todo!

Aun así, lo que no se vale es que cuando un matrimonio no se lleve bien, la moneda de cambio entre los padres y los que pagan las consecuencias sean los y l@s hij@s.

EL FUTBOLISTA HULK SE CASA CON SU SOBRINA

¿ Cuál es el problema que el futbolista brasileño Hulk anuncie su boda con la sobrina de su ex esposa Irán Angelo de Souza?

Su actual novia, Camila, y el futbolista finalmente son tío y sobrina, o sea que con este matrimonio todo queda en familia.

Siquiera Hulk dejó a su pareja por la sobrina, hay quienes dejan a la esposa por las sirvientas como Schwartzenegger o por las hijas, como hizo Woody Allen, que dejó a Mia Farrow por su hijastra y todos ellos dicen: "Qué bonita familia estamos haciendo".

MARÍA Y PAULA, HIJAS DE MARIANA LEVY, BUSCAN TENER JUNTAS UNA FAMILIA

María y Paula hijas de Mariana Levy fueron separadas una de la otra desde pequeñas y teniendo la misma madre, la vida se las arrebató a muy corta edad y después de vivir separadas durante 15 años, ya viven juntas buscando su raíz común y así tener una familia sin madrastras.

Las dos vivieron una vida muy dolorosa pero a la vez es edificante porque las dos se hicieron fuertes y por eso es muy importante que se reencuentren como hermanas, después de haber visto desmoronarse y romperse a su familia.

ALEX SPEITZER Y ESTER EXPÓSITO REVOLCARÁN AL COVID-19 ENTRE BESOS Y APAPACHOS

Alejandro Speitzer y la divina actriz española Ester Expósito que sale en la serie de Netflix Élite, van a revolcar al Covid-19 besándose en Tulum, que es lo que han hecho desde que llegaron de España a las bellas playas de la Riviera Maya en México.

Mientras todos los que llegan a este país procedentes de España, se revuelcan de preocupación ya que no saben si están o no contagiados del coronavirus, Alejandro y la Expósito sienten que en el revolcadero de sus besos el virus les hace lo que el viento a los árboles, ¡nada!

A ese virus ellos ya lo hicieron talco entre tantos besos y apapachos.

Nada más lindo que estar bien acompañado.





