¿Y tú qué haces en la cuarentena?

¿Te peleas con tu pareja y la denuncias con la policía, te dedicas a arreglar tu clóset o ya estás rodando de tanto comer?

El problema de la violencia entre las parejas por la cuarentena es que uno acusa al otro con la policía, el caballero se calma tres días, se encontentan y así igualito que los niños chiquitos a los 15 días lo vuelven a hacer: "Ya se me olvidó que te pedí perdón, sigámonos matándonos".

Si te sientes como náufrago en esta cuarentena porque no tienes nada qué hacer, tu tabla de salvación puede ser lo que siempre has odiado, voltear tus ojitos hacia tu clóset y arreglarlo por pedacitos: hoy cinco cajones nada más, así para que no se te acaben y vas a descubrir que el armario es la caja de pandora, ¡uno no sabe qué tormentas van a salir de ahí! Por lo pronto es descubrir la ropa que nunca ves y te preguntas: ¿Y yo para que tengo estos 100 pantalones que no uso y no me quedan desde hace 10 años? Porque además esa ropa tapa la que sí te gusta y por eso te vistes siempre igual.

NO SÓLO ES: “QUÉDATE EN TU CASA, SINO TAMBIÉN, QUÉDATE EN TU TALLA”

Eso es mejor que poner tu mirada en la cocina y encontrarte con los hot cakes, waffles y comerte hasta los platos con fascinación mientras ves la tele porque vas a salir rodando. En vez de decir: Quédate en tu casa, deberían decir: “Quédate en tu talla” porque si no de esta pandemia van a salir tantos gordos y vamos a pesar tanto que somos capaces hasta de sacar a la Tierra hasta de su órbita.

Esta es la primera vez en la vida que el Chicharito dejó de talonearle al futbol y se dedica sólo a alimentarse y a comerse a su mujer, está tan feliz que con esa sonrisota se muerde hasta las orejas.

Yo creo que a su mujer no le alcanzó a regresar el cuerpo a su divina y original figura porque ahora con su segundo embarazo subió mucho más que la otra vez o a lo mejor va a tener dos bebes.

Con esto del coronavirus y que todos nos quedamos en casa y la puerta que más abrimos es la del refrigerador, todos hemos subido de peso y hasta el Chicharito se ve mas cachetón porque ahora en la cuarentena todos a lo que nos dedicamos es a la comidita y en el caso del futbolista pues ella, su mujer, es el postre.

Eso sí, aplicó muy bien su tiempo libre, muy concentrado en lo de él y le hizo de volada su segundo bebito porque en los Ángeles donde está contratado y donde viven no los dejan salir ni a la esquina por el Covid-19 y así será supuestamente hasta el 15 de mayo.

Siempre le taloneó duro en el mundo de la patada viajando a montonales de partidos antes del bichito, yo creo que esta es la primera vez que el goleador la está pasando bien sin fatiga sin sobresaltos, y para nada de la patada ¡lo que se ve no se juzga!