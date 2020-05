Ya agarró callo Zaguiño como exhibicionista. Ahora, que el ex jugador y comentarista deportivo escriba su libro de memorias de un pornógrafo

Nunca hubiéramos imaginado que el sueño adulto oculto de Zague es ser “pornógrafo”, es decir, hacer pornografía, que por cierto cada día le sale mejor.

Ya está agarrando callo porque circulan videos en redes sociales en los que el ex futbolista aparece grabándose a sí mismo desnudo, mostrando sus genitales un día sí y otro también.

Los productores de porno están desperdiciando al “pornógrafo” en ciernes, ¿quién levanta la mano y quiere dirigirlo en una película?

O alguien póngase abusado y escriba al ex futbolista su libro Las Memorias de un pornógrafo: Zaguiño impresionanti.





NINEL CONDE ESTÁ EN SU DERECHO DE CAMBIAR AL DUEÑO DE SU CORAZONCITO, PERO ESO TRAE CONSECUENCIAS

Giovanni Medina ayudó a Ninel Conde a meter a Juan Zepeda a la cárcel por amor a la actriz. Pero cuando el corazoncito de Ninel cambió de dueño y dejó de querer a Giovanni, ¡de lo que ella también está en su derecho!, vinieron las consecuencias.

Giovani no es ninguna Madre Teresa de Calcuta, ya que fue él quien metió al otro ex de Ninel a la cárcel y ahora furioso de que ella ya tiene a otro que ocupa su lugar. Dice que la madre de su hijo no es la persona idónea para cuidar a Emmanuel y cuando la mamá le pregunta al nene: ¿Te quieres venir a vivir conmigo? Le responde muy cortés: "No gracias".

Lo cierto es que Ninel tiene una nueva pareja que esperemos que no le dé una vida de perros como la que le han dado todos sus exes, porque las mujeres tomamos más tiempo para escoger qué bolsa nos compramos que el tiempo que invertimos en ver de qué hombre nos embarazamos.

NUNCA HUBIÉRAMOS APOSTADO A QUE THALÍA LE ECHARA TANTAS GANAS A JUGAR A LA CASITA

Ni en nuestros sueños más guajiros hubiéramos apostado porque la sexy Thalía le echara tantas ganas a “jugar a la casita” y que a diferencia de sus otras cuatro hermanas ha logrado tener un hogar estable y muy sólido.

Thalía ha educado hermoso a sus dos hijos y su marido está encantado con que ella haga sus videos y canciones, porque nunca desatiende a su familia ni su hogar que son sus prioridades

CUANDO ERES TAN GUAPO, RICO Y FAMOSO COMO MALUMA, TE PUEDES DAR EL LUJO DE DISFRAZARTE DE VIEJITO

Maluma salió en el video de su tema musical ADMV, abreviatura de Amor de mi vida , su nuevo tema, disfrazado de viejito y ha sido un éxito.

Es que cuando eres tan guapo te puedes dar el lujo de andar como quieras, con el sarape de tu abuelito o vestido de pordiosero... todo nos hace gracia y nos encanta en Maluma