“DIJE COSAS MUY FUERTES CONTRA DIEGO Y DIJE QUE NO ERA MI HIJO PORQUE ESTABA ENCHILADO PERO CLARO QUE ES MI HIJO”ALFREDO ADAME

Alfredo Adame ¿Por qué dijiste que Diego no es tu hijo?

“Me dijo que mentía sobre su mamá, me dijo mentiroso, tóxico, dañino y que fui el peor padre lo saqué de mi corazón: -si él habla mal de mi, ¿para que lo quiero cerca de mí?- Como soy de mecha corta y estaba enchilado dije cosas un poco fuertes como que no es mi hijo pero claro que es mi hijo y si me pide:-Papá ando muy mal económicamente pues con lo del coronavirus no me pagan, le echo la mano pero si su mamá me habla y me pide: -échame la mano- por supuesto que no la ayudo, ella no vuelve a recibir un quinto partido a la mitad en lo que quede de mi perra y maldita vida después de que me robo, me engaño, me mintió y me utilizó.”

¿Entonces mantienes a tu hijo Diego aunque no le hablas)

“No, Diego tiene 25 años, es adulto, trabaja y tiene 2 carreras pues yo lo mandé a 3 universidades diferentes: al Tecnológico, a la universidad de Río y a la universidad de Disney y tiene un sueldo pero si hubiera necesidad, claro que lo ayudo,no puedes negar a un hijo, Diego es mi sangre, a mi hijo nunca lo voy a dejar de querer obviamente .”

¿Alguna vez golpeaste a MaryPaz?

“Nunca, hasta Diana Golden y Susana Quintana dijeron que yo nunca les puse la mano encima pero no agacho la cabeza cuando me echan pleito ni tengo nada de qué arrepentirme ni ningún cargo de conciencia, yo soy decente pero no tengo porque aguantar a haters, andróginas furiosas y misóginas, yo respondo y no me dejo mi papá siempre me dijo nunca le tengas miedo a nadie.”

¿Le fuiste infiel?

“Nunca le puse el cuerno a una mujer, nunca le he faltado al respeto a una mujer con la que me caso o si vivo con ella, yo trato a las damas como damas, ¡A las otras como lo que se merecen! Yo intenté tener una familia con MaryPaz, salimos en las revistas, viajamos, trabajé como loco para darles todo y aunque ya no la quería nunca intenté salir con otra pese a que en mi casa había un complot en mi contra y que ella se casó conmigo para salir de jodida y para que le mantuviera a su familia. Si ves la repetición de la bioserie de Silvia como habla de cuando se casó con Rafael Banquells, papá de mi ex esposa, tenía una fama pública terrible y pese a eso seguí a su lado pensando que ella era la única que se salvaba de esa familia pero es igualita a todos los Banquells quitando a Pepe el hermano que es un hombre decente que vive en Chicago.”

“Yo con Diego estoy dispuesto hacer las paces.”

¿Le vas a exigir que se hinque y te pida perdón?

“Nunca lo haría, no soy rencoroso, soy como los elefantes perdono pero no olvido “,