Giovani Medina se enojó cuando Ninel Conde ya no lo invitó al jacuzzi colectivo

Creo que Giovani Medina está enojado porque a lo mejor lo corrieron de la diversión que tenían, ya que Laura Urrea dice muy enjundiosa: “Ninel y yo nos metíamos al jacuzzi con los esposos de ambas”.

El asunto suena muy divertido porque no creo que un jacuzzi sea del tamaño de una alberca olímpica, al menos en los jacuzzis que yo conozco si estiras la mano ya estas encima del otro y puedes con toda tranquilidad enjabonar al vecino, aunque ya me di cuenta que soy muy aburrida porque a mí nunca se me hubiera ocurrido meterme entre cuatro personas en un tanquecito a bañarme.

Lo que sí es cierto es que Laura es muy simpática y divertida y cuando hizo estas declaraciones no estaba para nada escandalizada, ella si te dice sin ningún misterio “sí, nos bañábamos ¿y qué tiene?

Por eso pienso que a Giovanni ya no lo invitaron a esa diversión húmeda y de ahí su enojo con Ninel Conde.

Ya son más de 10 meses que el marido de Yadhira Carrillo, el abogado Juan Collado, está encerrado

Cuándo se iba a imaginar Yadhira Carrillo que después de vivir con uno de los hombres poderosos de México, tiene que ir a visita conyugal en un cuartucho con todos los guardias del Reclusorio Norte vigilándolos.

Quieras o no, cuando Juan vivió con Lety Calderón y estuvieron juntos dos años a ella fue a la que le tocó la época de las vacas gordas y no supo del encierro, ni el miedo de tener que ir a prisión dos veces a la semana, como le ha tocado a Yadhira; un reclusorio es el peor lugar para ir a visitar a alguien, porque ahí no te encuentras ni con la realeza ni con los de la alta sociedad, que es con los que uno se quisiera llevar.

Siendo Yadhira Carrillo una celebridad ahí eso no importa y la ponen a hacer cola y meten mano en su itacate en el que lleva comida, ella que tenía el cielo entre las manos y se había sacado la Lotería, se codeaba con presidentes en fiestas glamurosas, ahora la pasa muy triste pero siempre con una sonrisa y lo que sí hemos visto es que lo ama mucho y ahí va a estar con él de verdad en las malas como en las buenas.

De verdad que nadie tenemos comprada la felicidad para siempre, aunque en algún momento tengamos poder, dinero y el mundo en nuestras manos, esta vida es como cuando pones dominós en filita, con que alguien toque uno mal se desencadena una caída terrible. Juan Collado es un reflejo de que no por tener relaciones, dinero y poder en este país puedes hacer todo…. Ya vimos que no es así.