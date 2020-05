La actriz Érika Buenfil aprovecha la cuarentena para estar en casa, más cerca de su hijo Nicolás que ya tiene 15 años

Érika Buenfil, tienes casi seis millones de seguidores en tik tok, ¿sirve para que te hagan intercambios de ropa, accesorios, o que te paguen?

En México no, no sirve para algo económico, yo lo hago por el gusto de hacerlo.

¿Por qué crees que te va tan increíble en esta red social?

Para mí también es sorprendente, empecé sin planearlo, poco antes que empezara la cuarentena porque un día mi hijo me enseñó tik toc y me gustó mucho su música, a los dos nos gusta por lo que es un punto de encuentro para conectar con mi hijo.

Érika, actúas en la telenovela Te doy la vida como la ex pareja de Omar Fierro y vas a ser suegra de José Ron y también suegra de Jorge Salinas, pero las grabaciones se tuvieron que parar, ¿con quién vives en la cuarentena?

Por lo pronto, sólo estamos mi hijo y yo y en la cuarentena nos llevamos súper bien, no hemos tenido ni una sola discusión. Nicolás es un muchacho de 15 años de edad que es muy noble y me ha hecho muy fácil estos días de encierro.

¿Qué tipo de consejos le das a tu hijo?

El mejor consejo es que sea un buen estudiante, que por su edad y por lo que vivimos, viene una etapa difícil y que el mundo se va comiendo despacito, no a grandes bocados, que respete a los abuelitos, a mí, que soy su mami, a los amigos feos y a los bonitos por igual, nadie es más ni es menos, que sea siempre educado y cordial, porque a su edad, los adolescentes empiezan a dividir y a escoger, aunque ahorita como no hay convivencia entonces tampoco hay problemas, ¡estamos controladitos y nada de que se fue a la fiesta y no me contesta el celular!.

En varias telenovelas te pintaron el pelo oscuro, ¿tú cómo te sientes mejor?

La gente me ubica güera, soy rubia de toda la vida, pero si hay que hacer un personaje con el pelo oscuro, no pasa nada.

¿Piensas en tu mami?

Todo el tiempo, mi madre es mi ángel de la guarda en estos momentos de éxito, sé que donde quiera que esté, ella me cuida.

¿Tienes hermanos?

Sólo una hermana.

¿Quién es tu mejor amiga?

Mi mejor amiga es mi hermana y además, tengo muy buenas amigas, las que compartimos a los hijos en el colegio están alejadas del medio artístico, nada qué ver nuestras profesiones son distintas, cada una nos desarrollamos en nuestro trabajo, unas son médicos, otra es arquitecto y cada una es feliz con lo que tiene.

¿Nicolás tu hijo quiere ser actor?

Para nada, no quiere ser actor, ha hecho modelaje, hizo un cachito de una telenovela a la que Natalie Lartilleux lo invitó, pero no, no le interesa.