Julio Preciado: De millonario a pobre

El verdadero problema de Julio Preciado es que no tiene un peso, aunque en un tiempo fue supermillonario.

Él asegura: “Hubo una época en la que gané millonadas, pero de igual manera se iban de mis manos porque yo era adicto al juego y aposté todo mi dinero durante ocho años… comencé haciéndolo como un juego pero se me volvió un vicio y me hice adicto, nunca recuperas lo que tiras, a veces me iba desde las dos de la tarde a las cuatro de la madrugada del día siguiente, y cuando no tenía nada que hacer iba diario; varias veces acompañado de Margarita La diosa de la cumbia. Inclusive llegué a perder 100 milpesos en una noche”

Y es que apostar es como quemar tu dinero, vas con la esperanza de ganar, pierdes hasta que apuestan a sus hijos, a sus casas, a sus esposas y venden su alma al diablo por esta terrible adicción que es igual a la del alcohólico, la voluntad de un alcohólico esta en el fondo de una botella y no hay dinero que te alcance, apostar es llegar ahí a encuerarse, son obsesiones que tiene la mente… hay muchas famosas como Olga Breeskin que lo perdió todo apostando, casa, joyas, ahorros y hay amas de casa que se juegan en el bingo las colegiaturas de sus hijos y el mandado.

NINEL CONDE PASÓ EL DÍA DE LAS MADRES LLORANDO

¿A poco a Ninel Conde le pusieron la pistola para tener un hijo con Giovanni Medina? No, es más presumía al que hoy llama “gentuza” y malvado . Ninel, después de ser por años pareja años del padre de su hijo termina pidiéndole ayuda hasta al Presidente de la República.

Cuando Ninel metió a la cárcel a Juan Zepeda, bien que se sirvió de Giovanni, a quien ahora llama “el granuja”, o sea Medina para eso sí que le sirvió bien y en ese entonces no le vio los defectos, sólo las virtudes y que “si las podía”.

Ahora que le llame Ninel a Juan Zepeda, que le ayude a meter a Giovanni a la cárcel. Pero Ninel no te agobies, tu eres la mamá y tienes que trabajar para mantener a tus dos hijos y por supuesto la ley te va a amparar a ti.

Mauricio Clark… ¿Eres apto para ser papá?

Mauricio Clark, por favor te pedimos que no adoptes a una nena y le pongas María por la virgen, por Dios no hay que tener hijos para que sufran. Lo que menos necesita este mundo es más sufrimiento.

Mucha gente que no es feliz y piensa: “Yo no puedo arreglar mi vida entonces todo lo voy a solucionar con un hijo”, pero primero adopta una mascota, si te das cuenta que no eres apto ni calificas para eso, no le hagas el favor a una pobrecita nena, porque es como tu cavas el hoyo y te echas ahí.

De lo único que le damos crédito es que por lo menos dijo que a la hija que adopte le va a a poner Maria y no coronavirus.