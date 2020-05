Danna García: Si algo me pasa, decidiré quién cuidará a mi hijo

Si te da Covid-19 te vuelves inmune pero a la actriz colombiana Danna García ya le dio tres veces, por lo que el padre de su hijo no la recibe de regreso y ella dice “si algo me pasa estoy viendo a quién le dejo a mi hijo”.

¿A poco puedes dejar en tu testamento: ‘Mi casa, mis cuadros y a mi hijo se los dejo a mi compinche de reventón de fines de semana’?

Yo creo que los hijos no son perritos, no puedes regalarlos, si falta la madre, no hay vuelta de hoja, le toca al padre, salvo que él no quiera hacerse cargo pero de cualquier manera eso no es decisión del fallecido.

Moraleja de Frida Sofía: No te enredes con los novios de tus hijas, la diversión de hoy será tu pesadilla de mañana

¿Dónde están los derechos de los niños? ¿Por qué permiten que una alcohólica o drogadicta tenga bebés?

Para ser garrotero de un restaurante tomas un curso de tres semanas y para embarazarte no hay pruebas ni cursos, así seas neurótico, loco, violador, puedes crear la futura sociedad, ¡qué miedo!

Frida Sofía tiene muchos genes mezclados con rabia, ira y mucho dolor. Si “los papás normales” dañamos a los hijos, vivir de pequeña con una mamá borracha, drogada, ¡hombreriega! Frida se puede pasar sus tres próximas reencarnaciones reclamándole a Alejandra Guzmán todo el dolor que le ha provocado.

Moraleja: No te metas con los novios de tus hijas, velos como si fueran tus hijos, me respetas y te respeto y si eres figura pública y no vives escondido en un cerro, no armes desorden con los ex de tus hijos, porque tu diversión de hoy será tu pesadilla de mañana. Si tienes dudas, ¡pregúntale a la Guzmán!

¿A poco Andrés García fue un padre modelo para exigirles a sus tres hijos?

¡Haz lo que digo, no lo que hago! Andrés García espera que sus hijos lo atiendan a cuerpo de rey pero, ¿no me digas que fue el padre más presente? ¿A poco estuvo con ellos consolándolos y secándoles las lágrimas? O nada más porque se vuelve uno viejo puede exigir ‘vengan todos a darme de comer en la boca o no les dejo nada en mi testamento’.

Y aunque hubiera sido el mejor padre, una cosa es la educación, más lo que traen de agregado del entorno social y a eso añádele que todos tenemos un lado oscuro y muchos defectos (nadie somos ángeles caídos del cielo).

Y Andrés García, el hombre más guapo, que se tenía que espantar a las mujeres con matamoscas, estuvo muy ocupado en su juventud como para ser el padre modelo. Lo que siembras, cosechas y si al hijastro le toca toda la plata de Andrés García porque sus verdaderos hijos, Leonardo, Andrea y Andrés Jr. no quieren estar ahí, ¡pues bien ganado para el hijo de Margarita!