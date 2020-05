¿El hijo de Silvia Pinal será un lord inglés que huele a rosas, como para señalar a alguien y acusarle de tener mal olor?

¿Dónde están los derechos de la servidumbre? ¿O son úsese y tírese? Luis Enrique Guzmán creyó que la sirvienta de su mamá es de su propiedad y tal vez el hijo de Enrique Guzmán tiene Alzheimer porque se le olvidó que la casa no es suya, que la muchacha tampoco trabaja para él y por eso "sólo le dio un empujoncito" y la aventó a la calle como si fuera la orina de un perro, diciéndole "me estorbas y hueles mal".

Sabemos que a Silvia Pinal, la única propietaria de esa casa, casi se le cayó la cara de vergüenza cuando le dijeron lo que hizo su hijo con la señora de la limpieza y ella la volvió a meter a su casa pero qué miedo, porque a esa señora la tendrían ya que jubilar y pagarle como Dios y la Ley mandan porque cuando Luis Enrique subió fotos a las redes de la inmensa mansión de dos pisos con alberca dentro y fuera de la casa que dice que la señora tiene sucia, lo único que demostró es que es inhumano poner a una sola persona a limpiar toda esa casa.

Qué horrible terminar en estas miserias morales.

Qué desafortunado que sólo por ser famoso, o ser hijo de un famoso, trates a los empleados como un trapo viejo o una jerga muy usada a la que puede tirar afuera de la casa después de haberte servido 15 años.

Y que seamos tan indiferentes, pues lo que hizo no ameritó castigo; uno no puede responder por las acciones de los hijos adultos, pero es como para que Silvia le diga a su hijo: "¿Apoco tú hueles a rosas y eres un gentleman, un lord inglés con el dinero de mami?".

Lección 1: Aunque tus hijos cumplan 70 años y así arrastren la barba en el piso, tienen que respetar que si no pagaron por ese techo, no pueden ser dueños y jefes de un hogar que es el de su mamá, cuando menos no mientras ella esté viva.

PABLO MONTERO SE LLEVÓ DE LUNA DE MIEL A SU HACIENDA A LUISA, SU NOVIA DE 22 AÑOS

Es difícil para muchos aguantar el aislamiento, no poder socializar ni encontrar al amor de su vida en la cuarentena, pero en días de recogimiento social Pablo Montero se enamoró de nuevo.

Después de separarse de su esposa Carolina Van Wielink, madre de sus hijas Carolina y Daniela, el intérprete se da otra oportunidad.

La suertuda que hace que a Pablo le digan "Sugar Daddy" es Luisa, tiene 22 años de edad, Pablo tiene el doble, 45 años y se la llevó con él a su espectacular hacienda en Torreón, lugar donde él nació y vive su familia, que depende económicamente de él.

El guapo cantante compartió una foto en Instagram, en la que aparece con Luisa detrás, abrazándolo bien fuerte y con la imagen escribió: “Disfrutando de mi Tierra en El Rancho, Torreón”.

Así goza Pablo Montero junto a su novia, 23 años menor que él.





