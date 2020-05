Sherlyn va a dar a luz a puro valor civil y si lo logra, que bautice a su hijo con el valor muy en alto como André Masiosare

Pobre Sherlyn, las opciones para dar a luz en la pandemia son: ir a un hospital colapsado e infectado de "coronaviruticos" o que vaya la partera a su casa y a lo mejor su carro no circula ese día, o de plano tener a su hijo a puro valor civil y grito pelado agarrada de un árbol gritando "¡viva México!

Si lo logra y como ya sabemos que le va a poner André, yo digo que le ponga doble nombre y lo bautice André Masiosare por su gran valentía para traerlo al mundo en condiciones difíciles.

Ninel ya tiene cita este lunes que abren los juzgados para acusar a Giovani Medina

Este lunes que abren los juzgados, Ninel Conde es la primera que va a estar formada en la fila ante el juez que la quiera escuchar, abriendo la boca sobre la violencia emocional que el papá de su hijo ha ejercido sobre ella, tortura mental que además ha ido escalando, ya que su exnovio no deja que vea a su hijito hace dos meses que porque "Ninel Conde no es la persona ideal ni idónea para estar con su hijo."

Ninel ya acusó a Giovanni con el presidente de la república, dejándole sus quejas en una carta al asistente de Andrés Manuel López Obrador, en la que le expresa al mandatario que su ex afirma ser casi el dedo meñique del presidente.

Ella le ha comido el cuento desde que la conoció, pues le dijo que vivía en Polanco pero nunca la llevó a conocer ni a su familia, ni a su casa. A lo mejor Giovanni le dijo a Ninel que sus padres están muy ocupados con los jeques árabes y con la reina Isabel y por eso no tenía tiempo de presentársela.

Ninel asegura que todo fue un engaño y dijo: "Yo fui quien lo mantuvo todo el tiempo y yo corría con los gastos de la casa y la que ponía la lana era yo".

Lo que le puedo decir no sólo a Ninel, sino a todas las mujeres, es que nosotras fuimos las maestras de los hombres mucho tiempo, siendo sinvergüenzas y mantenidas y ya después de milenios de aguantarnos, ellos nos aprendieron tan bien la lección que ya hasta superaron a la maestra.

Y así como el actor y cantante Christian Chávez casi mata a su marinovio holandés a botellazos en la cabeza y después salió dando un mensaje para que digamos no a la homofobia, cuando casi mata a su novio gay, al ratito saldrá Giovani también a dar un mensaje para que las mujeres no maltratemos a los hombres y a él se unirán los ex de Paulina Rubio, Colate y Jerry Bazúa quienes le están exigiendo pensión alimenticia a la Chica Dorada.

En fin cuando oímos estos casos nuevos, la verdad es que el lío de Marjorie de Sousa con Julián Gil por la custodia de su hijo palidece y es pecata minuta, un juego de kínder si lo comparas con que te agarren a botellazos en la cabeza durante una pelea. ¡Esas sí son palabras mayores!