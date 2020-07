MARIANA SEOANE, ¿QUIÉN ES GIBRÁN COMO PARA QUE LE HAGAS CEREMONIAS CON LA MADRE TIERRA? MEJOR VOLTEA TUS OJITOS PARA OTRA LADO, HAY MUCHOS PECES EN EL MAR

¿Quien es Gibrán Jiménez para que la divina Mariana Seoane haga ceremonias con la madre tierra después de haber terminado con él por tercera vez?

Debe estar muy “bueno” el Gibrán pero Mariana preciosa, la tercera es la vencida, es una señal que tienes que voltear los ojos para otro lado, es cuestión de buscarle mi reina hay muchos peces en el mar y tú estás “buenísima” además de ser extraordinaria actriz y en las escenas íntimas eres sacachispas e incendias los colchones.

ALEKS SYNTEK EMERGIÓ DESPUÉS DE HABER SIDO ACUSADO DE ACOSO CIBERNAUTA A JOVEN INGLÉS DE 16 AÑOS PERO REGRESÓ A CELEBRARA SUS 30 AÑOS DE CARRERA Y DE MATRIMONIO CON LA HERMANA DE INGRID CORONADO

Todos los seres humanos cometemos errores, a Alex Syntek le ocurrió al mandarle mensajes personales a un inglés menor de edad diciéndole que era muy bonito, el “error” se hizo público y el cantautor al igual que todos en el mundo le tenemos pánico al ridículo y al escarnio público por lo que Alex desapareció de la vida pública unos meses, pero ya volvió para festejar sus 30 años de carrera y de matrimonio con la hermana de Ingrid Coronado, demostrando ella que es un mujerón a prueba de balas, que lo apoya y no lo abandonó en las malas,.

Y su esposa sigue como soldado a su lado, lo cual no es fácil, porque tirarle la onda a un chavito en internet que es de lo que lo acusó el inglesito de 16 años cuando públicamente lo denunció: -No porque tu eres famoso me puedes tirar la onda siendo yo menor de edad y mas joven que tus propios hijos, ¿qué onda contigo?-.

Al correr esta noticia en las redes mundiales, Alex Syntek se ausentó un rato pero re emergió fortalecido al lado de la mujer que se enamoró de él hace 30 años demostrando que este si es “amor del bueno”.

NADIE MAS ORGULLOSO DE SU HOMBRÍA QUE ZAGUE, OJO, SI LE ENTRA AL PORNO MEJOR QUE CHEQUE ESTO

No hay nadie mas orgulloso de sus partes nobles que Zague, presumiendo por todo lo alto su “hombría”. Pero ojalá lo piense mejor antes de entrar al negocio de la pornografía.

Yo tenía entendido que en las películas pornográficas se da por sentado que enseñas cuerpo y haces el amor lo cual está incluido en el precio, a lo mejor Jeremy, productor de mas de 1700 películas para adultos quien fue acusado de 4 violaciones por lo que pagó casi 7 millones de dólares de fianza y casi 90 años de cárcel si lo sentencian pensó que “el pilón” estaba incluido en el precio. Pero Jeremy, aunque les des la chamba no te toca propinita ni tu extrita.

A lo mejor él pensó que si se alquilan para hacer el amor en una película, si las actrices acceden a hacerlo una vez ¿porqué no a dos?