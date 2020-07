A Eugenio Derbez y a sus dos hijos varones se les quitó el sueño porque Mauricio Ochmann los dejó de seguir en redes sociales

Mauricio Ochman dejó de seguir a sus ex cuñados Vhadir, José Eduardo y también a su ex suegro Eugenio Derbez. Cortó por elementos gachos a la ex familia política.

Eugenio Derbez no duerme, se le quitó el sueño y el hambre de la preocupación de que el ex yerno, se creyó su personaje porque hace el papel del “Chapo” y, su personaje se apoderó de él y siente como Raphael: “Yo soy aquel” y les hago el favor a esta familia.

¿Por qué se suicidó el único nieto varón de Elvis Presley?

Uno se imagina que ser hijo o pariente de alguien famoso es la llave que abre las puertas. Y ser el único nieto varón de Elvis Presley, la leyenda más importante del rock n' roll, es nacer famoso a nivel mundial, aún no haces nada y ya eres fuera de serie, por eso es inexplicable que Danny Keough se suicidó a los 27 años cuando su madre, Lisa Marie Presley es la heredera universal de la fortuna del rey del rock, Elvis.

Que se meta un tiro alguien que nació tan privilegiado es realmente algo impensable cuando hasta los que sus padres los tiran en un basurero tienen ganas de vivir y salir adelante mientras que Danny, quien nació entre algodones y que todo le sobraba al menos económicamente.

Enigmas que nadie de los que no hemos estado tocados por la fama mundial nunca entenderemos.

Johnny Depp quiere sacarle dinero al periódico The Sun

A la ocasión la pintan calva y sólo tiene un pelo y ese es el pelo que tiene de donde agarrarse Johnny Depp que quiere sacarle dinero al periódico The Sun ahora que está en quiebra alegando que el no tocó a su ex mujer ni con el pétalo de una rosa y que el detonante de su separación fue cuando encontró excrementos “humanos” en la cama de su penthouse que él jura dejó ahí su ex esposa, Amber Heard.

Pero claro que Johnny lo que está peleando es su “chuleta”, él vio burro y se le ofreció viaje.

Yolanda Andrade, hasta donde yo sé, no está invadiendo la privacidad de nadie

A Yolanda Andrade la acusan de que cómo se atreve a hablar de la privacidad de Verónica Castro aunque si fue Verónica la que le habló para pedirle ayuda y que la llevara al hospital, pues ahí se incluye la privacidad de Yolanda y yo pienso que ella está en su derecho de hablar de lo que le ocurre también a ella.