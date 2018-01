GABRIEL SOTO ES MUY

“CUMPLIDOR” NO COMO OTROS

Si Gabriel Soto fue amante de una maquillista guapa es que le gustó como la chica le aplicó el maquillaje y él si cumple porque francamente si eres hombre, tienes menú para escoger y te puedes servir con la cuchara grande ninguno le habría dicho que no a la chica que se le quería meter a fuerzas en los calzones y aunque Gabriel Soto tiene carita de que no rompe un plato, rompe toda la vajilla como cualquier hombre común y silvestre que ejerce su sexualidad como se le da la gana y si a la maquillista Gabriel decide regalarle coches y se porta lindo con ella, ¿cuál es el problema? No estamos hablando de que le pegó o violó a alguien, sino de un hombre que es un cuero, está muy bien dotado, huele rico, es generoso, chachondo, no le duele nada, de eso pedimos todas nuestra limosna, ¡yo también quiero que se porte lindo conmigo! Gabriel no tiene tache en nada y además es bien cumplidor y no como otros que tienen que ir a “medical group” porque no andan firmes en sus convicciones.

AMOR A LA ITALIANA

ENTRE OSVALDO BENAVIDES Y ESMERALDA PIMENTEL

Osvaldo Benavides está en Venecia con Esmeralda Pimentel y ella le manda mensajes diciéndole que él es su amor total y juntos comparten puestas de sol italianas, Osvaldo quien tiene 38 años de edad y una hija con Tatiana su pareja de muchos años también anduvo con Camila Sodi, pero si Diego Luna no la hizo con Camila, ¡menos la iba a hacer Osvaldo! No fue lo que quería ni lo que creía o yo nada más fornico esta vuelta y ya me voy… el caso es que ahora anda enamorando a la bella Esmeralda Pimentel de 28 años porque antes había esa barrera: -tiene una hija-, pero ahora las mujeres piensan: -Eso es problema de su ex, no mío- ya no es como antes que una se preocupaba de el qué dirán y la madre de los hijos era la cuernuda y humillada… hoy aunque estén casados no están capados y Osvaldo además nunca se casó y de su hijita si se ocupa.

LISARDO SÍ FUE AL

CUMPLEAÑOS DE SU HIJA

Lisette festejó el cumpleaños número 8 de su hija María y nosotros bien mal pensados, inmediatamente dijimos: -Auch, no invitó al papá, a Lisardo a la fiestota-... Lo que pasa es que Lisardo no había llegado cuando tomaron la foto, pero ella es muy alivianada y Lisardo es un amor y los dos celebraron el resultado del amor que alguna vez se tuvieron, ¿Por qué no habría de ir Lisardo a la fiesta de su hija amada?

LO QUE PELEA LA EXESPOSA DE JOSÉ JOEL ES DINERO

Lo que pelea la ex esposa de José Joel, el hijo de José José no es si es bisexual o no sino que quiere una tajada más grande de dinero de manutención y para eso necesita hacer el escándalo para cortar mas tela… porque eso de que te voy a denunciar como bandido porque tu preferencia sexual es bisexual no funciona. Ella dice que le “suplicaba” amor, pero desde cuando uno ruega: -Ven y quiéreme-. Nadie te va a querer porque le supliques o tienes el sentimiento y ese se demuestra con hechos y si no ni como obligarlo ni rogarle que te ame. El meollo del asunto aquí es que ya se divorciaron y él no le da lo que ella cree que debe dar, ¡la ex de José Joel debería decir que es lo que de verdad le interesa: la plata, para que tanto brinco estando el suelo tan parejo!