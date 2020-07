Joaquín Muñoz ya no sólo se enfrenta a los abogados del hijo de Juan Gabriel, Iván Aguilar, que es riquísimo, hablando con tal certeza y seguridad que una de tres: o tiene los pelos de la burra en la mano o se le fueron las cabras al monte y el cuate está muy mal de la cabeza y si lo está inventando es mitómano. Ahora se metió con Carlos Cuevas y le dijo que él fue amante de Juan Gabriel y le dijo a Laura Bozzo que su ex novio, Cristian Suárez le ponía los cuernos con Jas Devael.

Es cierto que Joaquín Muñoz fue secretario de Juan Gabriel en sus comienzos y de aquella época conoce datos duros de a deveras, pero todo se desmorona un poco cuando dice que Juan Gabriel está vivo.

Sobre si Juan Gabriel está vivo o no, pueden ser intereses, o un rumor malsano que la gente repite porque necesita sus fantasías. También decían de Pedro Infante que estaba vivo y de Michael Jackson; lo dijeron de Adolfo Hitler en History Channel que se escapó por un subterráneo.

El único hilo suelto, del cual se agarra Muñoz, es que pese a que Juan Gabriel no murió en el Covid-19, se entendería que no dejaran que lo velaran y pese a que las autoridades le rogaron a la familia que querían homenajearlo de cuerpo presente no ocurrió y como nadie lo vio morir, de ese hilo suelto Joaquín Muñoz saca que Juan Gabriel se hizo el muerto para vivir aislado y en paz, o sea que no anda muerto sino que anda de parranda, pero solito.

Yadhira Carrillo es una mujer de ley, admirable, que pelea por la salud de su marido arriesgando la propia

Mis respetos con Yadhira Carrillo, cuando vivía en el puro glamour, ¡así es muy padre cumplir! Ahora ella tiene miedo de que su esposo Juan Collado se contagie de Covid-19 y no sólo corre peligro él, ella corre peligro, los reclusorios son encerrados y aún si él tiene ciertos privilegios y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. El mayor terror es cuando caes en desgracia frente al poder político y te refunden y que él es el abogado con mayúsculas, que sacaba a todos de la cárcel, eso es doble y triple desgracia para Juan, porque ¿quién puede sacarlo?

Jamás en la vida esta bella pareja con derecho de picaporte y mano alta en todos lados pensó que a su marido le iban a echar el mal de ojo y a eso añádele que pierdes al 99.99 por ciento de los amigos entre comillas porque en la cárcel y en la enfermedad es donde conoces a los cuates.

Yadhira, la contagien o no, va a verlo y en cada ventana que le abren pide por su esposo, es una mujer admirable que pelea por la salud de su marido con toda la dignidad, ¡es una mujer de ley!