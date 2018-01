“No soy nada machista como para querer una chica virgen que es muy difícil de encontrar, pero tampoco quiero a una que ya recorrió a todo”: David Zepeda

-¿Qué tipo de mujer te gusta? Le pregunté a David Zepeda…

-Como mi novia, una chica buena.

-¿Eso quiere decir que quieres de novia a una chica virgen?

No quiere decir eso, necesariamente, porque ya es difícil encontrar una mujer virgen, además yo no soy nada machista, pero tampoco quiero a alguien que haya recorrido a todo mundo. Lo que yo quiero es una chica que me respete, me atienda, una mujer fiel, honesta y no es fácil encontrar a una persona así, sobretodo porque ahora con esto del internet se relacionan con muchas personas y si sales con alguien se puede manipular mucho la información y yo en eso soy muy discreto y no me gustaría que mi vida privada ande de boca en boca.

-¿Nunca se te ha subido la fama a la cabeza?

-No, porque me dedico a trabajar, vivo solo con mis perros en la Ciudad de México y en el mismo edificio le compré un departamento a mi novia que vive con su mamá y cuando puedo ceno con ellas, amo a mi suegra y cómo cocina y mi novia y yo estamos juntos todo el tiempo cuando no trabajo, yo si me doy mi tiempo para todo, porque soy muy familiar y cada que voy con mis sobrinitas y sobrinitos a los que quiero como si fueran mis hijos, a las niñas les invento programas en los que ellas son las artistas y con mis sobrinos varones hago actividades deportivas, con ellos me convierto en un niño más, mi vida está llena de amor”, concluyó el divino David Zepeda.

SI THALÍA FUERA MI HIJA NUNCA LA HUBIERA NEGADO: LAURA ZAPATA

-Laura Zapata, decían que Thalía era tu hija, ¿de ahí surgen todos sus problemas?

-Sí, lo dijeron y me valió tres pepinos esa mentira, si fuera mi hija yo no hubiera dejado que la criara mi mamá porque me hubiera encantado tener una hija, las mujeres son muy cercanas a sus mamás y las cuidan siempre, aunque mis hijos ven tan buen ejemplo con lo que yo hago con mi abuela y el ejemplo vale más que mil palabras.

-¿No crees que tus hermanas te cuidarían si tú ya fueras una mujer mayor?

-Si no cuidan a su abuela, ¿por qué me van cuidar a mí? ¡Eso nunca sucederá!.

-¿Te dan miedo las nueras cuando tus hijos se casen?

-Tengo unas nueras muy lindas, los veo contentos y confío en su elección y le digo a mis hijos “la gente decente se sale de su casa para casarse” nosotros no compartimos la idea de vivir con alguien sin ningún compromiso.

-El día que muera tu abuelita, ¿te hará falta?

-Será muy doloroso, vivo con ella desde que tengo 3 años de edad, cuando crecí le empecé a decir abuela, pero de niña siempre le dije: “Mamá Eva”. Y cuando mis niños eran pequeños y yo trabajaba me apoyó con ellos como si fuera su abuela y no su bisabuela y me dio mucha tranquilidad.