GIOVANNI PRESENTÓ UNA RADIOGRAFÍA DE NINEL CONDE NADA LINDA ANTE EL JUEZ Y EL JUEZ QUE VE A LA ACTRIZ LIGANDO EN SU YATE PIENSA ¿A QUÉ HORA SE VA A OCUPAR NINEL DEL NENE ENTRE SU TRABAJO Y SU NUEVO AMOR?

Giovanni Medina, papá del hijo de Ninel Conde presenta ante la justicia una radiografía de Ninel en la que Ninel le apostó a un caballo que va a perder porque no es el mejor momento si peleas la custodia de tu hijo, enseñar a tu novio jovencito paseándote en el yate pues las autoridades piensan: Entre su trabajo, amor y diversión ¡a qué hora se va a ocupar Ninel del niño? ¿O va a meterlo en el yate con la nana?

Los famosos no miden, creen que por salir en la tele el mundo es de ellas pero son personas cualquiera con problemas cotidianos y magnificados porque se publican y por mas celebridad que seas no por abrir su boca todos se van a arrodillar y mientras el papá de su hijo hace lo que muy pocas veces hacen los hombres, pelea a su hijo con uñas y dientes y ya demostró que lo de él no es un capricho por eso no ha podido con él y ya no pudo, es bastante obvio que aunque se pare de pestañas no le van a dar la custodia de Emmanuel a Ninel porque la vida de las artistas gira alrededor de ellas: -Necesito respirar, necesito ligar, necesito descansar, necesito trabajar, aprenderme el libreto, maquillarme-. Por eso Giovanni puede ganar la partida.

LYN MAY: “MIS 3 HIJAS YA SE VALEN POR SI MISMAS, YO NADA MAS TRABAJO PARA DARLE SUS GUSTITOS A MI MAMÁ

Lyn May, ¿Si tienes 3 hijas mujeres, porque ninguna de ella vive contigo?

“Tengo tres hijas mujeres, yo primero quería un hombre pero nunca pude tener un niño aunque tengo un nieto varón que casi no veo pues vive en Estados Unidos, mandé a mis 3 hijas a estudiar a Estados Unidos desde chicas porque como yo salía desnuda en las portadas de revistas, las molestaban mucho aquí y se burlaban de ellas, por eso las mandé lejos, y como se criaron ahí ahora están un poco lejanas, son un poco frías porque se sienten americanas y los gringos son muy fríos pero ya están grandes, se valen por sí mismas, yo nada más trabajo para darle sus gustitos a mi mami, la adoro, es mi mi compañera, mis hermanos y yo la chiqueamos y desde la Pandemia las dos vivimos en mi casa de Cuernavaca con mi hermano José Luis.”

¿Cómo conquistas a los hombres?

“Yo conquisto a los hombres abriendo las piernas”

¿Se vale usar juguetitos sexuales?

“Yo tengo varios, los uso si tengo pareja y cuando no hay pareja también, si tengo ganas, lo desinfecto muy bien y órale”.

¿Por eso te pegaban tus maridos?

“De mis 7 maridos solo el primero que tuve me pegó, nunca más lo permití pues desde el segundo en adelante siempre escogí hombres decentes y buenos”. concluyó mi querida Lyn May.