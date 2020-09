LUDWIKA PALETA NO TIENE LA CULPA QUE KEITH RANIERE ESCLAVIZARA MUJERES, ¡CADA QUE ABRE LA BOCA QUIEREN QUEMARLA EN LEÑA VERDE CUANDO ELLA NO HIZO NADAA!

HBO estrenó esta semana el documental sobre la secta de mujeres esclavizadas comandada por Keith Raniere: “The Vow” (El Juramento) al mismo tiempo que la bella Ludwika Paleta se queja de la impuntualidad de los empleados de una cafetería.

Esta minucia encendió las redes en donde acusarona Ludwika que cómo es posible que su preocupación es que un empleado que le sirve café llegue 20 minutos tarde cuando Emiliano Salinas trabajaba como mano derecha del sádico degenerado acusado de tráfico y abuso sexual a menores por lo que puede ser condenado a cadena perpetua donde le dijeron que como es que su marido nunca se dio cuenta que Raniere marcaba a mujeres como reses con fierros calientes escribiéndoles sus iniciales en el pubis sin anestesia o que si apoco nada mas bailaba para Keith. aunque ojo porfavor no perdamos de vista que Emiliano renunció a la secta en el momento en que una de las esclavas sexuales le confesó lo que su socio le hacía y que Ludwika,mujer dulce, tierna y gran actriz definitivamente no tiene la culpa ni nada que ver en que Keith, ex gurú de su esposo, fuera un loco desquiciado malvado.

CON TANTOS PADRES DESOBLIGADOS QUE VAN POR “CIGARROS” Y NUNCA VUELVEN PORQUE RECHAZAN A AQUELLOS QUE SI QUIEREN DARLE AMOR A LOS HIJOS

Todas las semanas hablamos de lo mismo, ¿cómo va a crecer esta generación en la que el padre o la madre no dejan que el otro vea a sus hijos?

Habiendo tantos padres que se “van por cigarros” y nunca regresan, tantos niños que sus madres tiran en la basura, que cuando existen padres o madres que desean estar con sus hijos rogando para que les dejen darles amor, el otro o la otra se gasten dinero en abogados para que sus hijos no quieran a su progenit@r, es el mundo de al revés.

Salvador Ibarra le reclama a Martha Julia que lleva a su hija Isabella de 6 años con todas sus parejas y a él no lo dejan verla por el coronavid19 y porque quiere ver a su hija exhibe a la mamá en redes sociales. ¿Es extraño el método para convencerla que lo deje ver a su hija o me estoy imaginando cosas irreales?

POR SUPUESTO XIMENA NAVARRETE VOLVIÓ CON EL DIVINO JUAN CARLOS VALLADARES, NADIE SE PUEDE PONER A PATEAR EL PESEBRE

Claro que Ximena Navarrete, segunda Miss Universo mexicana volvió con el guapísimo marido que tiene, Juan Carlos Valladares con quien pasa la pandemia en Vail, Colorado, ¿Cómo va a patear el pesebre y al Niño Dios? Y en Vail se volverá a embarazar haciendo el amor rico y van a tener el bebé más hermoso y además campeón olímpico de patinaje artístico, y si ella no lo tiene en su panza, ¡Que renten un vientre de alquiler que para eso existen los avances tecnológicos!