"Dejo a Dios lo humanamente imposible", dice la conductora Verónica del Castillo

La diferencia entre millonarios y pobres según Verónica del Castillo, hija de Erick y hermana de Kate del Castillo está en eliminar las creencias de escasez que hemos heredado por generaciones y de que el dinero es malo, por dinero se pelea la gente y sufre, creencias que vienen de religiones como la católica en la que ante Dios no está bien visto ser rico y explica:

“Nuestra biblia cristiana dice: 'Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos', cargamos con creencias de escasez en las que el dinero es responsable de todos los males y en mi taller de Neuro Abundancia hago una sanación y convierto las creencias de escasez en abundancia, las de enfermedad las transformo en creencias de salud.

“El decreto de abundancia que hay que decir con el corazón es: 'Yo soy un imán para el dinero, yo prospero placenteramente, merezco abundancia, yo soy la hija rica de un universo rico'.

“Doy cursos de milagros en mi canal de YouTube todos los lunes y ayudo a mucha gente que está deprimida que al tomar estas pláticas le cambia el panorama y sus redes neuronales.

"Cuando hablamos de milagros siempre creemos que tiene que ser algo súper espectacular, que se me aparezca la virgen o que camine arriba del agua, pero el curso de milagros es que cuando transformas tus creencias, tú cambias el resultado.

"A la gente que toma mi taller he visto como le aumentan las ventas o se compra su casa, para esto tenemos que eliminar de nuestra mente tres creencias negativas que tenemos siempre en nuestros pensamientos: No soy suficientemente bueno. Con esta creencia mis acciones van a ser la mediocridad, no salgo a buscar trabajo o lo hago con pensamientos derrotistas como ¿para qué busco si me va a ir mal y voy a quebrar y me voy a deprimir y me voy a quedar sola? Lo decretas y sola te hundes.

"La segunda es: No merezco y la tercera: Tengo culpa, cuando sientes culpa eres blanco de virus, bacterias, hongos y a nivel inconsciente buscas la enfermedad para castigarte.

"El aspecto positivo: Soy suficientemente buena. Mi actitud me hace pensar que puedo superar cualquier crisis, yo puedo encontrar las oportunidades de una crisis, me voy a reinventar en esta pandemia y si no lo sé hacer, lo aprendo y genero diferentes formas de ingreso.

"Me despidieron de noticieros tres veces y yo me reinventé en estos cursos, sé que puedo ayudar a la gente y la gente me dice que le funciona y eso es el curso de milagros y de Neuro Abundancia, hacer las cosas con el corazón, soltar el ego, soltar las expectativas.

“Yo hago lo humanamente posible y dejo a Dios lo inhumanamente imposible”, concluyó Verónica del Castillo.