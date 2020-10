“CANELO”LE REGALÓ A “CANELITA” UNA CUADRA DE CABALLOS DE COMPETENCIA. LA EQUITACIÓN ES DEPORTE DE REYES Y EL CANELO TIENE MÁS DINERO QUE VARIOS PRÍNCIPES DE LA REALEZA JUNTOS … PERO OJO, ¡NOSOTROS TENEMOS LOS CABALLOS DE LA MARQUESA!





Saúl "Canelo" Álvarez le regaló una cuadra de caballos a su primogénita por haber ganado varias competencias de equitación.

Montar a caballo es deporte de reyes y Canelo es el rey del boxeo y tiene más dinero que varios príncipes juntos y un solo cuaco de paso fino de la niña cuesta millones de pesos y algunos hasta de dólares, el más “roñoso” de los especímenes de sus caballerizas

cuesta 50 mil dólares según uno de los entrenadores pero no nos sintamos menos, nosotros nos damos el gustito de alquilar caballos en la Marquesa por 100 pesos la vuelta. No son de pura sangre como los que regaló el Canelo, pero es buen ejercicio porque el jinete tiene que cargar al caballo porque los jamelgos están desnutridos pero que no nos ninguneen, ¡caballo es caballo!

DESPUÉS DE HABER SIDO EL “TAPADO” DE BELINDA, LUPILLO RIVERA DIARIO LE AGRADECE A DIOS EN SU INSTAGRAM QUE SU DESCONOCIDA NOVIA SI SE EXHIBE CON ÉL PÚBLICAMENTE

Lupillo le agradece a diario vía Instagram a Dios que está en el cielo por su novia jovencita, aunque desconocida.

El mensaje a Dios es un poco como: -Te lo digo a ti Juan, para que lo entiendas tú Pedro- y es que Dios está muy ocupado como para leer las redes sociales de Lupillo por lo que parece que el mensaje va dirigido a Belinda porque aún no se recupera de que la cantante lo negó, Lupillo en realidad fue el “tapado” de Belinda y lo ninguneó incluso cuando se tatuó su cara al no exhibirse con él y eso le dolió porque Belinda es Belinda y ninguna pulga de ese tamaño le había caído en su petate y cuando finalmente le sucedió, ¡lo escondió!

SI ES CIERTO QUE YALITZA APARICIO COBRÓ UNA FORTUNA A LA COMPAÑÍA DE SHAMPOOS QUE HACE EL COMERCIAL EN LA QUE ELLA DONA SU CABELLO, QUE BUENO QUE ELLA TAMBIÉN RECIBA UN BENEFICIO… ¡NO SEAN TAN ENVIDIOSOS!

Difícil sacrificio donar 25 centímetros de tu cabello que tardó 6 años en crecer pues el pelo es símbolo de sensualidad, muchas religiones obligan a las mujeres a taparselo porque es un fetiche. Tan es importante así que la Industria más poderosa económicamente hablando después de la tecnológica, es la de la belleza y por si esto fuera poco, en la región donde Yalitza Aparicio se crió, el cabello largo es una tradición con mucho significado por lo que donarlo es doblemente simbólico. Aquellos que alegan que la compañía de shampoos que contrató a Yalitza le pagó una fortuna por el comercial, si la compañía le quiso pagar, ¿cuál es el problema que también ella obtenga un beneficio por donar su pelo sano cuando otras no venderían ni las extensiones que se les caen al piso?