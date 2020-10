Juanpa Zurita, nuevo investigador en ¿Quién es la máscara?

Juanpa Zurita confiesa que está feliz y agradecido de estar en la segunda temporada de ¿Quién es la máscara?, y por los proyectos en los que participa como actor. "Siempre tuve ganas de hacer muchas cosas siendo fiel conmigo mismo y con mi audiencia para entretenerlos porque son ellos quienes me han abierto tantas puertas y hoy pienso wow, está muy cañón hacer La máscara, además ya viene la segunda temporada de Luis Miguel, que son como palmadas en la espalda que me dicen 'vas bien'. Muchos me cuestionaron por seguir este camino, me dijeron que no se podía, por lo que ahora es para mí un recordatorio de que no hay reglas y todos tomamos decisiones que nos dan miedo, pero si te casas con lo que amas, todo se puede lograr y esto es el resultado de que sí se puede.”

¿Cómo te sientes en ¿Quién es la máscara?, donde eres uno de los investigadores?

Es un programa irreverente, espontáneo, loco y muy auténtico, no tienes que fingir ser alguien, aquí es caos, les va a encantar, es un fenómeno porque hace mucho tiempo la televisión no generaba algo que rompe tantos esquemas en redes sociales y en la sociedad mexicana y me encanta ser parte de la segunda edición de este programa tan fresco en el que no se trata de quién eres, ni de tu carrera, ni del ego, sino de jugar junto con todo el país y ver quién gana y eso es mágico.

¿Qué tipo de vestuario usarás?

Cada investigador se viste como quiere y tiene su propio estilo y su propia stylist, yo a veces me visto muy flexi, a veces muy casual, a veces un poco más elegante, a veces un poco mas fodongo. Hablando con el productor Miguel Ángel Fox me dijo 'vístete como tú te vistes cuando sales a comer los viernes, sé tú mismo'.

Con tantos años siendo el rey en las redes sociales, ¿hay algo que se te complique ahora que eres parte de la televisión?

El cambio de chip es lo más complicado, yo estoy acostumbrado a estar publicando y contándole a la gente lo que estoy haciendo, siempre digo dónde estoy, grabo, edito y posteo, todo súper rápido, pero en la televisión nadie puede saber nada previo a que salgan los programas, nosotros llevamos trabajando en el set de La máscara mes y medio, 15 horas diarias y aquí soy una pieza del rompecabezas que también es padre porque te quitas mucho peso de los hombros, la responsabilidad no es sólo de una persona, yo grabé varias historias y videos con los investigadores del programa que las tengo guardadas y las voy a ir liberando hasta que salgan los programas al aire, lo cual para mi es bizarro porque yo no estoy configurado así, pero organicé mis carpetitas: programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, programa 5 y así las iré publicando cuando salgamos al aire por el tamaño del proyecto que es.