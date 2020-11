Alejandro Ibarra se mete en problemas

Lo que le pasó al hijo de Julissa, Alex Ibarra con la madre de sus hijos, Mar, es una llamada de atención. Julissa vio cómo su nuera maltrata a Alex y como dueña de la casa cambió las llaves porque Mar, a quien conoció a través de facebook, en vez de cuidar a los nenes, andaba buscando al sustituto de su marido para lo que se salió tres días de la casa con maleta y sin niño.

¡Oh sorpresa! Si la mujer se va de su casa y deja a sus hijos solos, es abandono de hogar. Ya no la dejaron entrar y ella no puede reclamar que la corrieron con sus hijos.

Marjorie de Souza luce sensual

Marjorie de Souza se ve espectacularmente hermosa en sus fotos que publicó casi sin ropa y en poses demasiado sensuales, por lo que dio a entender que es una mujer que está lista para amar y ser amada, no tiene que decirlo con todas sus letras, las fotos son como la letra chiquita de los contratos, están gritando a quien quiera escucharla que ella no sólo cambia pañales sino que quiere que la corteje algún hombre.

Pero ojo no es un aviso al público masculino en general y a todos aquellos a quienes se les abrió el apetito con las atrevidas fotos de la divina Marjorie, pues ella no busca una aventura de una noche, quiere una relación seria.

Hay quien le “sacatea” o no les apetece echarse un "round" ; muchos hombres quieren a la dama para pasearla, pero, ¿qué hacemos con el bebé y con la suegrita? No es por discriminación, sí quieren a Marjorie mas no quieren sus circunstancias. Aunque si no se animan, ¡qué desperdicio de tanta belleza!

Lorenzo Méndez pide a Chiquis que cumpla su palabra

El diablo haciendo ostias. Lorenzo Méndez quiere que Chiquis Rivera cumpla su palabra con su hija y la siga viendo ahora que ni son novios, como si Lorenzo Méndez fuera mejor padre que Giovanni Medina. En un chico rato Lorenza va a terminar escribiendo un libro sobre cómo ser el papá perfecto y dando consejos a las cabezas de familias de cómo ser “el padre ideal”.