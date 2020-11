“CHIQUIS” RIVERA, TU DEBER MORAL ES PREVENIR A OTRAS MUJERES DE QUE LES ESPERA AL LADO DE LORENZO MÉNDEZ, ¡NADIE PONE ORDEN DE RESTRICCIÓN COMO LO HICISTE TU, SI NO CORRE PELIGRO!





La “Chiquis” Rivera hasta le puso orden de restricción a Lorenzo Méndez, su ex marido, y esta se otorga por protección y prevención cuando la vida de una mujer corre peligro, sin embargo, la Chiquis sigue sin decir con todas sus letras que Lorenzo la golpeó.

Parece como si la mayoría de las mujeres tuviéramos en el ADN el machismo que se nos ha inculcado hasta el último milímetro de nuestras células,usamos grandes titulares para nuestras bodas pero no decimos porque dejamos a esa “joya” de marido que en el caso de la hija de Jennie Rivera debe de ser muy grave y peligroso lo que le hizo Lorenzo cuando su propia abogada le dijo que era urgente poner una restricción contra él. Por lo tanto como obligación moral frente a otras mujeres tenemos que atrevernos a decir como y que si fuimos violentadas por el marido para prevenir de esta manera que otras caigan en el mismo horror que ya vivimos en carne propia y que a las próximas víctimas les espera al lado de nuestro ex esposo.

¿CORRE PELIGRO LA VIDA DE NINEL CONDE? ¿Y DÓNDE ESTÁ SU INSTINTO DE CONSERVACIÓN?

La brújula de Ninel Conde ya ni siquiera le sirve como instinto de conservación… Es más, Ninel Conde está en peligro o eso parece cuando lees la conversación tan violenta entre Giovani Medina y Ninel por whatsapp, da la impresión que si Giovani se la encuentra, no se la va a comer a besos, se la va a comer a mordidas, ¡si es que deja algo de Ninel!

¿Quién le escoge sus parejas amorosas? Todos somos libres de escoger a nuestra pareja, pero a Ninel le da por andar con finísimas personas. ¡Uno más fino que el otro! Todavía pelea con virulencia por la custodia del hijo y ya se casó con Larry Ramos que está involucrado en supuestos fraudes de dinero, sale de Guatemala para meterse a Guatepeor…

LETY CALDERÓN, LOS HOMBRES NO AVISAN CUANDO SE ENAMORAN DE “LA OTRA” POR ESO DICEN: -MI MARIDO SE FUE A COMPRAR CIGARRILLOS Y JAMÁS VOLVIÓ-

Leticia Calderón, ¿porque crees que dicen: -Mi marido se fue a comprar cigarros y no volvió jamás-. Porque en general los hombres no avisan cuando se enamoran de otra mujer, dices que: “no le perdonas a Juan Collado no haberse despedido de ti y haberte avisado que ya tenía a otra".

Te avisaron todos los periódicos con fotos y videos de Juan con Yadhira, ¿qué más explicación puede haber?

Lo que se ve no se juzga y todos lo vieron y te lo contaron y ve lo que estás reclamando, ¡que no te avisó! Cuando solo faltó que te mandara señales de humo pero el amor es ciego y duele que te dejen de querer, en eso, todas las mujeres somos iguales.