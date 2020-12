Qué suerte tienen los hombres agresivos, el ex de Martha Cristiana ha tenido en sus brazos a dos mujerones y ahora sus hijos lo prefieren a él

Qué suerte tienen los hombres agresivos, según Martha Cristiana, su exmarido y padre de sus dos hijos, la maltrató y pese a que ella le avisó al mundo entero, él consiguió conquistar a Ana Serradilla. Dos mujerones a tenido Raúl.

También siempre funciona tener una villana, Martha Cristiana dice que sus hijos no la ven hace cinco meses, pero sí ven tanto a su papá y a su novia, Ana. Tal vez el poder está, donde está el dinero y los hijos se inclinan hacia donde pesa más la balanza y el oro pesa, la ingratitud de los hijos es un hecho consumado, pero, de todos los males el menos. Martha Cristiana no se quedó ahí a que la siguieran maltratando como le hizo Eleazar Gómez a Tefi, pero no le dio una cachetada, se le aventó a morderla y a estrangularla, nada más que ella no se dejó.





Cepillín, si quieres dale consejos a Ninel Conde, pero no a Luis Miguel, él sólo ve en tus palabras "los consejos de un payaso"

Cepillín da consejos a Luis Miguel sobre cómo cuidar a sus hijos y disfrutarlos, todos bien intencionados pero a Luis Miguel no le importa, él sólo piensa que son los consejos de un payaso Y Luismi a lo mejor piensa que sus hijos son más felices sin su presencia, y lo que él podía heredarles: su talento, belleza y voz, es decir: sus genes, ya se los heredó, o no les tocó.

De cualquier manera, Luis Miguel nunca se ha vendido como el papá que va a ir al parque a enseñarles a andar en bici ni a cuidar de las calificaciones. Si quiere Cepillín, mejor que le dé consejos a Ninel Conde, que Niurka ya se los da muy bonitos, aunque por lo visto nadie experimenta en cabeza ajena, pero qué tal somos de expertos en dar consejos.





Anel: Manuel José no es hijo de José José, es su imitador y los imitadores no tienen identidad, le duela a quien le duela

-Anel Noreña ¿Puedes asegurar que Manuel José no es hijo de José José?

-Sí, pues si la madre del colombiano le hubiera dicho a José José, "me embaracé la noche que estuvimos juntos", José le hubiera pedido al niño, lo habría traído a la casa y nosotros lo habríamos criado juntos, pero que ahora, a estas alturas, un lagarto de 20 años diga que es su hijo, quiere ocupar un lugar que no le corresponde, quiere ser de la familia y no es y punto. Que quede claro, es imitador y no tiene identidad mientras mi hijo es cantante y es el hijo de José José, le duela a quien le duela y el colombiano es un imitador, también le duela a quien le duela.