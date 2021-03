Para Ripley: Mientras las mujeres luchan por nuestra seguridad, “el asesino de Cumbres” tiene un club de fan en la prisión

Un Juez dictó sentencia al llamado “asesino de Cumbres”, Diego Santoy, luego de 15 años del crimen donde murieron dos menores de edad. Le impuso 71 años en prisión y pagar por la reparación del daño 227 mil pesos.

Y mientras hay mujeres luchando por nuestros derechos, píntalo como quieras pero no hay explicación para que el llamado “asesino de cumbres”, que mató a los dos hermanitos de su novia, tenga un club de fans y se casó con una de ellas, con la que tiene un hijo. Eplícame por qué, después de que un tipo hace una carnicería tan brutal, hay mujeres que son sus fans, ¿qué nos pasa?

¿Qué condena merece el ex cantante de Garibaldi Ricardo Crespo si es encontrado culpable de agredir sexualmente a su hija?

Por qué se tardan tanto los jueces en el caso del ex Garibaldi, Ricardo Crespo acusado de agredir sexualmente a su propia hija de los 5 a los 14 años.

Hay quienes dicen que si no castran a un hombre capaz de violar a su propia hija, los depredadores nunca aprenderán a controlarse. La acusación a Crespo no resiste ningún análisis, que un hombre no tenga un freno en la cabeza que le permita discernir que no debe tocar a su hija de esa manera es aterrador.





Meghan Markle y el príncipe Harry deberían contratar guardaespaldas mexicanos

La reina de Inglaterra no le va a rogar a su nieto Harry y a su esposa Meghan Markle que vuelvan a la realeza y si quieren “seguridad”, que contraten “guarros” aquí en México, los van a proteger más que los guardias de Scotland Yard.

Sí debe ser difícil para Harry, aunque la Corona, según él, sea una camisa de fuerza, que desde que nació, todos se hincan a besarle los pies y las manos y en Estados Unidos le dicen: “Cuate, ven al barbecue y tú traes las chelas”.

Meghan por su parte, aprovechó muy bien el tema de la discriminación, que si le preguntaban si Archi iba a ser blanco o negro pero el protocolo real no estaba preparado para eso, pero ella si es una suertuda, se casa con un príncipe de verdad, lo tiene dominado y ahora hasta por una camiseta que ponga a modelar a Harry, ella va a cobrar millones.