TEFI VALENZUELA: EL ÚNICO DINERO QUE PAGÓ ELEAZAR FUE EL MASTER DE NUESTRO VIDEOCLIP, 20MIL PESOS, NUNCA HE RECIBIDO DINERO DE ÉL, POR EL CONTRARIO, VIVÍA EN MI CASA





Tefi Valenzuela, se que no le otorgaste el perdón a Eleazar Gómez y sin embargo salió libre, su familia dice que le cuesta mucho conseguir el dinero para pagar la fianza de 140 mil pesos porque Eleazar Gómez te dió su dinero para el videoclip que ustedes grabaron juntos y ahí fue en esa inversión donde se le acabó todo su dinero, incluso se llegó a comentar que con ese dinero también grabaste el video de tu nueva canción el “Perdón” ¿que opinas?

“Pues no sé si su fortuna y sus ahorros de toda su vida de Eleazar ascendían a 1500 dólares, si fue así, ¡imagínate! No me parece que inventen que todos sus ahorros los gastó en el video de la canción que hicimos porque yo pago mi música y no agotan toda la herencia de la familia, pagar un videoclip cuesta 20 mil peso, mi video del Perdón lo hice yo y yo lo pagué, lo que sí hicimos juntos Eleazar y yo es una canción que íbamos a lanzar antes de que me lastimara físicamente y esa canción la hicimos en colaboración con un productor a quien no le tuvimos que pagar realmente nada más que el máster que es un promedio de 400 dólares y como Alex el güero es quien me ha hecho ya 3 videoclips solamente nos cobró 20 mil pesos.”

NIURKA DICE QUE ES SU NOVIO, ENTRENADOR FÍSICO, QUIEN LE “LLENA EL TANQUE”

Dime con quién andas y te diré quien eres, ¿a poco Niurka se iba a buscar un novio Lord inglés con doctorado en Harvard? Siquiera ya tiene un novio nuevo, entrenador físico y terminó con el cantante Marco que le dijo una sarta de groserías de pronóstico reservado a Diana Golden y le canceló el boleto de avión para ir a trabajar con él, a lo mejor quería que llegara en liana o de rodillas a trabajar, por lo pronto, Diana se quedó sin trabajo afortunadamente porque mal empieza la sema

¿ES REAL QUE LOS ARTISTAS ASPIRANTES A DIPUTADOS CON SUS VIDAS CAÓTICAS PIENSAN IMPEDIR QUE NUESTRO MÉXICO SE CAIGA A PEDAZOS?

Hablando de dechado de virtuosos, los artistas aspirantes a diputados nos llevarán de Guatemala a Guatepeor, sus vidas son un caos desastroso, ¿como nos van arreglar nuestros problemas e impedir que nuestro México se caiga a pedazos?

Eso sin hablar del “currículum” de cada uno de ellos, la política mexicana parece sketch de comedia, ¡solo que no vemos que nadie se ría!

LOS ARTISTAS LE DEBEN SU CARRERA A LOS FANS, ES SENSATO QUE NODAL Y BELINDA LES PROMETAN QUE SE AMARÁN POR SIEMPRE, ¡AHORA A CUMPLIR!

Los artistas le deben sus carreras a los fans y es a ellos a quien deben respetar, no es descabellado sino muy sensato que Christian Nodal y Belinda juren ante su público que se amaran para siempre, ¡ahora les toca cumplir esa promesa!