NO SOLO ALFREDO ADAME DICE MENTADAS, ASI SE PORTAN LA MAYORÍA CUANDO NADIE LOS VE EN EL PERIFÉRICO, NO NOS HAGAMOS DE LA BOCA CHIQUITA

No es solo Alfredo Adame quien dice mentadas, ¡Así nos la gastamos, así nos llevamos, así se porta la mayoría cuando nadie los ve en el periférico, entonces eso y mas nos merecemos. Estamos más devaluados que un político acusado de violación, y ¡a la borregada hay que tratarla como borregos! Dicen que hay una justicia divina, la justicia para los mexicanos es, ¡entre pillos te veas y con eso ellos arregla tus asuntos! Que el político “decente” le tire la primera piedra a Alfredo Adame, entre tanto hijo de la chingada el es el menos hijo dela chin$%%%, él es el menos, esa es la bendición de la “borregada” y ya nos veo a todos juntos rezando el rosario a mentadas con tanto político que ofrece salvar a la juventud con ese manual de carreño, vamos a tener una juventud tan educada, la epístola de Adame y de la hija de Salgado Macedonio que nos darán un ejemplo de como gobernar, de lo que es un buen ciudadano responsable y bien portado en sociedad.

ODÍN DUPEYRON:”ME FUI DE CASAS A LOS 19 AÑOS A VIVIR SOLO, ME URGÍA SER ADULTO

Odín Dupeyron, filósofo de la era moderna: ¿Eras rebelde de adolescente?

“Tan rebelde que me fui de la casa a los 19 años a vivir solo, me urgía ser adulto, ponerme en mis propias manos, fui rebelde no de drogas y rock and roll y de andar en la fiesta sino de decir: -Yo quiero hacer lo que yo creo que debo hacer y hacerlo por mi mismo”. ¿Cómo fue tu infancia?

“Mi infancia fue complicada, fui un niño atípico que habló muy rápido, camino muy rápido, fui contestatario, indómito e insumiso, no era fácil controlarme, nunca fui corrido de ninguna escuela ni un niño malo, fui un niño cuestionador, mi primer cuestionamiento fue el ratón de los dientes, ¿Cómo que un ratón tiene dinero y me lo va a dejar? ¿Para qué quiere mi diente? ¿Cómo consigue ese dinero? y Los Reyes Magos, ¿Cómo es eso, que alguien me explique? y lo mismo preguntaba con Santa Claus y con Dios sobre todo, cuestioné todo, porque todo lo que enseña Dios es dándome pruebas dolorosas como que pierda a mi familia o alguien se enferme horrible sin cura, porque tengo que aprender de pruebas malas y tristes, prefiero entonces quedarme tonto, no aprender nada, respeto las creencias de todos pero yo no voy a creer que eso es lo justo y así me comporté desde niño y mi mamá padeció el no poder controlarme nunca, así nací, vengo cableado y programado de esa manera, es mi personalidad y todo eso me llevó al cuestionamiento de la vida” dijo Odín cuya obra de teatro: “A vivir* es el viaje de todo ser humano, tan es así que cumple 16 años ininterrumpidos en cartelera de dar funciones 5 a la semana antes de la pandemia”.