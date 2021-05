ISABEL PANTOJA, SELECCIONAR MEJOR A TUS AMISTADES, SI HUBIERAS ACCEDIDO A LAS PROMESAS DEL POLÍTICO QUE IBA A REBAUTIZAR A PANAMÁ CON EL NOMBRE QUE ESCOGIERAS, ¡TE DAN CADENA PERPETUA!





La verdad sobre el disque secuestro de Isabel Pantoja, la “tonadillera”, ella cuenta que un político la invitó a Panamá, la encerró en su cuarto de hotel y le prometió a cambio de su amor ¡le iba a cambiar el nombre a Panamá! Ni que Panamá fuera un país bananero.

Isabel tu ya sabes que los políticos no son mentirosos, ¡son mitómanos! Ya caíste con otro político hablador, le creíste y a la cárcel fuiste a dar, ¡Si le hubieran cambiado el nombre al país por ti, te dan cadena perpetua por rebautizar a Panamá!

Nada más faltó que te prometiera que iba a hacer de Panamá tu propio baño sauna, cuando lo único que élquería es que le cantaras gratis. Selecciona mejor a tus amistades. A estas alturas del partido Isabel tienes que saber que cuando un político te invita a su cuarto ¡no te está invitando a rezar el rosario!

JAVIER SÁNCHEZ SANTOS, JULIO IGLESIAS NO TE QUIERE CONOCER NI RECONOCER, ¿CUAL ES EL AFÁN DE AGUANTAR TANTA HUMILLACIÓN, A QUE SEGUIR PELEANDO POR UN PADRE QUE YA TE NEGÓ POR TODAS LAS LEYES?

Javier Sánchez Santos, ¿para que quieres que te reconozca un padre que ya te negó por todas las leyes? ¿De que te sirve por muy pobre que seas y así Julio Iglesias te herede millones si el tribunal de Estrasburgo dice que eres su hijo cuando él no te va a conocer ni a reconocer nunca y el Tribunal Supremo español rechazó tu petición y considera "cosa juzgada que no eres hijo legítimo de Iglesias? ¿Cuál es el afán de aguantar tanta humillación?

El hijo no reconocido de Julio Iglesias quiere dinero, porque el amor nunca lo tendrá por parte del cantante que lo desprecia por rogón e interesado, tal vez lo está retando: “a ver quien gana” pero ¡el que paga, manda y ese es Julio Iglesias!

MANUEL JOSÉ SEGUIRÁ ESPERANDO QUE SE PONGA EL SEMÁFORO EN VERDE PARA HACERSE LA PRUEBA DE ADN, LO MALO ES QUE ESE SEMÁFORO ESTÁ DESCOMPUESTO HACE AÑOS

Igual que Manuel José, hijo no reconocido de José José que no quiere reconocer al hijo que le quieren endilgar y no llegó a la prueba de ADN porque dice que lo agarró un semáforo en rojo. Se va a esperar a que se ponga el semáforo verde… cuando acabe la pandemia. Estos casos no son cuestión ni de honor ni de apellido, si lo que quieren es publicidad ¡esa si la consiguieron!

MAR MILLA: EL QUE SE FUE A LA VILLA PERDIÓ SU SILLA

Mar Milla, el que se fue a la Villa perdió la silla, mientras tuviste a tus pies a Alex Ibarra fuiste miserable con él y lo que se siembra se cosecha.. estamos acabando con el planeta con las miserias de todos nosotros.