DANIELA ÁLVAREZ, EL QUE PIERDE ES TU EXNOVIO

Daniela Álvarez, ex Miss Colombia, declaró: “Si perdí mi pierna que nació conmigo ¡y lo superé! Claro que superaré que mi ex se fuera de mi lado.”

Y es que el exnovio de Señorita Colombia, medio le cumplió después de que ella sufriera la amputación de su pierna, pero a fin de cuentas ya no entró en sus planes envejecer con ella.

Hay muchos hombres que cuando las mujeres pierden alguna de sus cualidades físicas piensan: “¡De ti yo no me enamoré!” Daniela cuando fue coronada reina de belleza, ella le hacía el favor al novio, pero cuando ya no pudo caminar como Miss, él sintió que le hacía el favor a ella. ¡Equivocación garrafal! El susodicho se fue porque se tenía que ir y ¡ya vendrá uno que esté a la altura de tu fuerza, tu valor y alegría Daniela Álvarez!

Tu ex novio “no vio” ni lo que perdió cuando se fue de tu lado.

MAR MILLA, EN UN TRONO AJENO

Tropezamos una y otra vez con la misma piedra, no hay disculpa para que Mar Milla, la exmujer de Alex Ibarra, sabiendo que el futbolista, Renato Ibarra golpeó a su mujer embarazada, la pateó y la maltrató, pero sigue viviendo a su lado, aún así, se enrede sentimentalmente con él.

La esposa del futbolista se tiene que aguantar por sus hijos, pero ¿Mar? ¿Tú por qué andarías ahí, para que te compre cosas lindas? Y aún si te regala la luna y las estrellas, ya sabes que a su esposa la convirtió en balón de entrenamiento o a poco Mar aún tiene mentalidad de niña de 15 años: -A mi si me trata bonito, conmigo si se porta lindo, yo no sabía que era golpeador-. Las mujeres aguantamos todo a cambio de vivir como reinas, aunque el trono sea ajeno.

“POR ALGO JENNIE RIVERA, TENIENDO PAPÁS, HERMANOS Y 5 HIJOS ME DEJÓ A MI ENCARGADA DE TODO”:ROSIE RIVERA

No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, a las familias no las escogemos pero todos los integrantes de la familia Rivera que vivían pegados a la ubre de la vaca que es la mina de oro que dejó Jennie Rivera se sentían dueños de la herencia y de paso de la administradora, de Rosie a quien le exigían cuentas y le contaban hasta el taquito que se comía, el vestidito que traía puesto y pesaban hasta el último ladrillo de su casa y en la rebatinga le peleaban cada decisión que ella tomaba como perros y gatos lo cual es inaceptable porque Rosie Rivera es una mujer de palabra, confiable, trabajadora y prosperó las ideas que su hermana Jennie Rivera no logró realizar en vida. ¡Por algo, Jennie Rivera, teniendo cinco hijos, algunos mayores de edad, varios hermanos y a sus propios papás, dejó a Rosie a cargo de la herencia que ahora anda a la deriva!