PREDICCIONES PARA LA FAMILIA GUZMÁN PINAL

El guión truculento de la historia Pinal-Guzmán parece telenovela turca, aunque en las novelas turcas dicen: -Esto parece novela mexicana-. La familia vomitó veneno, insultos, acusaciones y se volvieron caníbales de sus propias reputaciones en un infierno en el que ya nadie sabe ni cuál es el diablo.

No soy Mhoni Vidente, ni tengo una bola mágica de cristal, pero firmo esta predicción, que es una verdad más grande que el Peñón de Gibraltar: en un futuro veremos como todos los Pinal-Guzmán se unirán de nuevo como muéganos pegados con algún tipo de cemento y nos acusarán a nosotros, la prensa, diciendo que todo lo inventamos, que vivimos y comemos de ellos ¡y que ellos fueron nuestras víctimas!

Independientemente de que nosotros solamente hemos sido sus mensajeros y emisarios nos culparán al estilo Pancho Villa. ¡Primero fusílenlos y después averigüen! Quien nos manda, nos metemos en la tormenta y luego nos quejamos que los rayos nos electrocutaron.

Aún así, hay que decir, que si tu hija tiene cuchillos en las manos, tú, como madre, no agarras lanzas y la picas. Predicción: las dos acabarán despedazadas como colcha de retazos.

DANILO CARRERA AÚN AMA A MICHELLE

Danilo Carrera aún ama a Michelle Renaud, lo que no quiere es cuidar hijos ajenos, ni ser padre sustituto, pero Michelle no desbarató su familia para ser la aventura ni la amante de nadie. Esta fue una historia color de rosa que ¡al final el protagonista no la compró!

BETTY MONROE PASA LA RECETA

Betty Monroe es demasiado buen partido y muy buen prospecto, porque teniendo tres hijos de dos parejas distintas, se ligó a un tercer guapo empresario que quiso tener con ella su cuarto hijo.

Betty: ¡Pasa la receta para ser deseable! Mis amigas no consiguen un marido ni con embrujos de agua de calzón, ni poniendo a San Antonio de cabeza, mucho menos consiguen tres al hilo... ¡ese milagro sólo la Monroe!

LOS SECRETOS DE TALINA FERNÁNDEZ

Talina Fernández dice que cuando fue a un campo nudista en la ex Yugoslavia a pesar de estar todos desnudos nadie miraba ni pelaba a nadie, pero en cuanto se vistió ¡todo mundo le tiraba la onda y es que ya sabían lo que hay debajo de esos trapitos! Por cierto, Talina seria y convencida dice que cuando enfermó los extraterrestres que llegaron en ovnis la curaron de su rodilla, yo digo , ¿y no podrán curar y darle madurez a su nieta Paula o de que privilegios goza Talina?