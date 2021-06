¿ACASO LA TERAPIA CRISTIANA VA A SALVAR EL AMOR DE ADAMARI LÓPEZ Y LE VA A QUITAR A TONY SU SUPUESTA BISEXUALIDAD?

Adamari si obtuvo algo importante, además de tener a su hija dentro del matrimonio con Tony Costa, aprendió a bailar y a mover el cuerpo de forma espectacular y si ella le abrió hace 10 años la puerta de par en par y lo subió a los cuernos de la luna y a lo mejor él hizo la ley del menor esfuerzo, ella no perdió nada, ganó mucho pero todo por servir se acaba y cuando Adamari conoció al bailarín, él entró aparentemente a un situación muy cómoda porque ella le abrió las puertas de su casa, sus ahorros y de su fama que le abrió a él una puerta para conocer también a otras personas y como la pareja no puede ser dispareja porque se desequilibra y te cansas de cargar el fardo o de los rumores de la supuesta bisexualidad de tu pareja, a veces el amor no es suficiente y se estanca, ella le compartió su hermosa casa, su trabajo exitoso, su ayuda doméstica y dicen que él sentía: -eso y más merezco porque tengo 13 años menos que ella y hasta una canita al aire me aguanta.. dicen que siguen intentando salvar el amor, no se pudo con terapia psicoanalítica pero tienen fe que la terapia Cristiana si salve su amor...A lo mejor el cristianismo salva a ese chivo de caer en la barranca, dicen que el que cree en los milagros, ¡se le cumplen! No sería la primera vez que mediante esta religión alguien ya no tenga antojos “distintos” por llamarle de alguna manera.





SARAH KOHAN Y ARACELY ARÁMBULA, HAY ESPERANZA QUE LOS PADRES DE SUS HIJOS SE ACUERDEN QUE LOS TIENEN, SI SE VUELVEN EXITOSOS COMO ELLOS





Las mujeres que se sienten tocadas por los Dioses cuando “las celebridades” las eligen como madres de sus hijos, en su gran admiración se embarazan de ellos y tienen que lidiar como Aracely Arámbula y Sarah Kohan la del “Chicharito” como a la mayoría de las mujeres, apechugando pero con los periodistas encima. Si se dedican a perseguir al papá le hacen más daño a los niños porque no hay juez que le ponga una pistola y los obliguen a ir a los cumpleaños de los niños.

Lo más que puedes ganar es como Araceli, demandar por manutención, pero no los puedes demandar para que los quieran y hablamos de gente amada por millones de seguidores en varios países y decentes “entre comillas”. Porque “Chicharito” es un buen hombre de buena familia, con un padre ejemplar que le enseñó costumbres de bien, ¿quién sabe en qué momento se perdió ni en qué anda?

La única esperanza para los hijos de los papás famosos que aparentemente se olvidaron de ellos de chiquitos para agarrar la fiesta se acordaran que los tienen si sus hijos se convierten en triunfadores como ellos… o si están enfermos, acabados y viejos para que los hijos a los que abandonaron los cuiden.