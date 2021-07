¿QUIÉN VA A PAGAR LOS SERVICIOS DEL ABOGADO QUE CONTRATÓ VICENTE FERNÁNDEZ JR?

¿Quién va a pagar los servicios del abogado Guillermo Pous en el caso de Vicente Fernández Jr. para demandar a quien publicó fotos de él en la clínica de rehabilitación?

Vicente sí estuvo ahí 90 días incomunicado, eso sólo ocurre si tienes problemas de adicción, no hay fortuna que aguante las adicciones, y puedes llamar a todos los abogados, pero ningún bufete de te cura de tus demonios.

Ya cuando tu familia interviene es porque perdiste el control de tu vida y no respondes por tus actos, a lo mejor Doña Cuquita engañó con una mentira piadosa a Vicente Jr. diciéndole que se metiera a hacer un estudio de campo para ver como trataban a los pacientes en las clínicas de rehabilitación, pero si Vicente no padeciera de alguna adicción no le hubieran quitado el celular, no lo habrían incomunicado, ni lo hubieran tenido encerrado 90 días en contra de su voluntad… y seguramente atrás de esa decisión estuvo el patriarca Fernández.

Y si lo encerraron es para protegerlo porque Vicente Jr. no está solo, tiene hijos, nietos que sufren las consecuencias de sus actos y pese a que después del secuestro le toleran todo y se volvió el consentido, unos padres no pueden consentir excesos que contaminan a toda una familia.

QUEREMOS ARREGLARLE LA VIDA A SHARIS CID

Somos metiches queremos arreglarle la vida a todo mundo y damos consejos que no nos han pedido, nos atrevemos a decirle a Sharis Cid a qué hombre debe escoger para enamorarse y a cuál no, ella no tiene porque pedirle permiso a nadie para amar porque es mayor de edad, se mantiene sola y si se quiere arriesgar ¡que se arriesgue! le parezca bien o mal a la gente.

Sharis tú tienes que vivir tus experiencias no las de los demás y es que todos somos buenos para recetar y que fácil se ven desde afuera los problemas ajenos.

NODAL Y EL CANELO DEJARON LA VARA MUY ALTA A GABRIEL SOTO

Canelo y Nodal dejaron la vara demasiado alta, ahora el divino Gabriel Soto tiene que trabajar duro y ahorrar el doble para mantener a su otra familia y no cortarle la mitad del gasto a Irina.

Y aunque la Baeva con esa percha divina de cuerpo que tiene luce perfecto cualquier vestido, ¡el que quiere azul celeste que le cueste! Y si andas con esa muñeca no la vistes con jergas ni con trapos de tianguis y Gabriel Soto lo sabe por eso la viste como princesa.