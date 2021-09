HÉCTOR PARRA DESVÍA EL PROBLEMA DE SU ENCARCELAMIENTO POR SUPUESTO ABUSO A SU HIJA MENOR DE EDAD, ECHÁNDOLE LA CULPA A MAYER EN VEZ DE RECONOCER SU RESPONSABILIDAD EN ESTE ASUNTO

El caso de Héctor Parra, encarcelado por por supuesto acoso sexual de su hija Alexa es el reflejo de miles de casos iguales y otros tantos que no se denuncian y es por eso que Sergio Mayer ayudó a Ginny Hoffman y a su hija a poner la denuncia.

Sin embargo, Parra le dice a su hija Alexa: -Te perdono pero no perdono a Mayer-. ¿Acaso los humanos ya no razonamos? ¿Será cierto que nuestro IQ bajó 7 puntos por tanto usar las redes? ¿Si Alexa denunció como puede haber tráfico de influencias? El actor parece querer desviar el tema, como que quiere que adivinemos si: ¿acosó a su hija o no la acosó? o que nos tiremos un volado para ver cual de sus dos hijas dice la verdad, cuando si está en la cárcel es porque su caso ya está en manos de un juez pero Héctor se distrae de su tragedia familia culpando a Sergio con lo que está caminando por el lado equivocado y solo está enredando más su problema y al paso que va, ni aclarará nada ni habrá solución porque ya metió el desorden al meter en el laberinto de las demandas a Mayer.

PARA QUE MI MADRE Y YO VOLVIÉRAMOS A SER AMIGAS TUVIMOS QUE VOLVER A VIVIR JUNTAS 3 AÑOS EN UNA GRAN CATARSIS: LOLITA CORTÉS

Lolita Cortés, ¿cómo te define la relación que tuviste con tu mami?

“Mi mamá diario me corregía: -Dolores, cuidado con la afinación, con el vibrato, con cómo te paras-. Mi mamá no sólo me crió, ¡me creo! Para que volviéramos a ser amigas. tuvimos que vivir juntas 3 años en catarsis hasta que un día nos abrazamos y besamos, nunca me dijo te amo, solo un día por teléfono pud: -Dolores, te amo-” Y le dije te voy a grabar y me contestó: -Dolores ya cuelga-.

COMO LA HIJA DE JENNIFER LÓPEZ NO ES TAN BELLA COMO SU MAMÁ, DECIDIÓ LLAMAR LA ATENCIÓN AL REVÉS DE JLo, VIÉNDOSE CHAMAGOSA, MAL ARREGLADA Y COCHINA

¿Por qué la hija de JLo, de Jennifer López se viste como indigente?

Los sicólogos dicen que todo el trabajo de JLo para conseguir, fama, dinero y glamour para la hija que nació millonaria, es normal, le choca la fama y que la gente le moleste, lo que no le choca es tener el ejército de criadas a su servicio y desafortunadamente muchos famosos piensan: -Mi hijo tiene que tener todo lo que yo tuve- y los convierten en juniors que están convencidos que se merecen todo: gritan, patalean, estiran la mano y ordenan lo que creen que cae de los árboles o tal vez es el fenómeno de pensar: -Como nunca me voy a ver tan bella como mi mamá y decido ser la hija incomprendida porque yo ya lo se todo, entonces voy a llamar la atención al revés viendome desastrosa, chamagosa, mal arreglada y cochina.