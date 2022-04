NO EXPERIMENTAN EN CABEZA AJENA, SE TATÚAN POR AMOR VIENDO QUE TODOS ACABAN RASPÁNDOSE CASI CON VIDRIO ESE TIPO DE TATUAJES

No experimentan en cabeza ajena, están viendo como todos los tatuados, Lupillo, Nodal etc se tatúan cosas de sus amados y luego se los raspan, casi se los arrancan con vidrio y ahora Karla Panini y su marido Américo Garza se tatúan sus fechas e iniciales, al parecer nadie te puede decir que sentir todas y todos los amores y los pleitos por amor son siempre iguales, a todos cuando estamos enamorados les bajamos el sol, la luna y las estrella y siempre nos remitimos al cosmos.





VIVO CERCA DE SHAKIRA: MARIAN CANTÚ, BAILARINA DE LA HORA PICO

Marian Cantú, ex bailarina de “La hora pico” vive en Barcelona, ¿Es cierto que en España hay violencia contra la mujer?

“La violencia contra la mujer es una ola mundial pero aquí en España está muy castigado ese delito y la ley se hace efectiva cuando alguien comete la agresión contra una mujer, pero creo que en plena época de la guerra, no debemos discutir, más bien apoyarnos hombre y mujer.”

¿Eres vecina de Shakira?

“Ella vive en Esplugues de Llobregat muy cerquita de Barcelona, mi hogar actual, pero en España realmente todo está cerca y es muy lindo.”

Cuando eras bailarina en “la hora pico” pesabas 40 kilogramos pero tenías unas bubis inmensas, ¿te las quitaste?

“No me las quité, aquí siguen en mi cuerpo, no les he hecho nada, siguen en su lugar, claro que sí, es el atractivo femenino eso no me lo voy a quitar.”

¿No se te ha pegado el acento español como le ocurrió a Paulina Rrubio?

“No, yo sigo hablando como mexicana pero sí estoy aprendiendo a hablar catalán porque aquí en Cataluña prefieren comunicarse así y no en español.”

ES SORPRENDENTE QUE ANAHÍ RECHAZÓ MIL PROPUESTAS DE TRABAJO PORQUE AL FINAL LO ÚNICO QUE QUERÍA ES TENER UN HOGAR

Es sorprendente, Anahí, guapísima, con mil propuestas de trabajo, lo único que ella quería realmente al final es tener un hogar, ya cumplió con su marido Manuel Velasco 10 años de casados, tiene a sus dos hijos y no hace nada salvo estar al pendiente de su casa y el único pero es que no aprendió a hacer quesadillas.

CUANDO SALGA LIBRE JUAN COLLADO LO PRIMERO QUE TIENE QUE HACER, ES LEVANTARLE UN ALTAR A YADHIRA CARRILLO

Cuando salga libre Juan Collado, lo primero que tiene que hacer es levantar un altar a Yadhira que ha sido una de sus grandes fortalezas. Eso sí, finalmente cuando salga de la cárcel, así se quede sin un quinto, no me imagino cómo será la venganza porque en los 3 años que lleva prisionero desde 2019 por lavado de dinero y crimen organizado en reclusorio norte no es cuestión de justicia, no le están aplicando la ley, lo han extorsionado, está delicado de salud y nadie de los que lo acusan tiene autoridad moral para tenerlo encerrado.