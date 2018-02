DURANTE 10 MESES QUE JOSÉ JOSÉ ESTUVO ENFERMO EN MÉXICO NI LAS LUCES DE SARITA, SU ESPOSA, AHORA DELICADÍSIMO SE LO LLEVAN Y LOS MALPENSADOS CREEMOS QUE ES PARA ARREGLAR HERENCIA

¿Porqué la esposa de José José, Sarita no vi a verlo a México desde Mayo del 2017 que le detectaron cáncer de páncreas? ¿Por qué su hija Sarita desde mayo hasta ahora solo vino una vez y cuando lo vio grave se lo llevó a Miami? ¿Acaso es para que no le hagan firmar nada de la herencia? Porque por la salud no vinieron.

Sarita le dijo a la prensa que José José estaba bien, aunque lo internaron en Miami de emergencia y bastante alegre se veía aunque no vino a verlo mientras su salud disminuía y se convertía en el guiñapo que todos vimos al salir del hospital. Cuando era el gran José José todo mundo se trepó al carro del triunfo, pero cuando te vuelves un cadáver viviente se olvidan de ti, todo apunta a que se lo llevaron ahora que está delicadísimo a que arregle la herencia, porque su esposa y su hija lo tenían bastante descuidado aquí en México a merced de la que era su fan y acabó apoderándose de él, decidiendo a quién veía y a quién no el Príncipe de la canción

Los nietos que Verónica Castro no ve

Verónica Castro le da vida de reina a su nieta Rafaela, hija de Cristian Castro y la colombiana Paola Eraso, que lo único que quiere es que quieran a su hija, mientras que Valeria Liberman impide que Veronica Castro quiera a sus nietos por celos y marca su territorio con sus hijos: “los niños son míos y te voy a sacar de la vida de mis hijos”.

O sea, como si fuera Dios, Valeria decidió e interfirió en la vida de sus hijos privándolos de tener una abuela única, porque Vero Castro que es la celebridad más importante de México, no le iba a quitar nada, pero al no invitarla a la boda con Cristian le dio un portazo a Vero y como dicen, mal empieza la semana al que lo ahorcan el lunes.

EL BEBÉ DE YAYA KOSIKOVA Y MONSERRAT OLIVER

Yaya Kosikova y Monserrat Oliver quieren tener bebé por fertilización in vitro con embriones de ambas mamás, compren esperma danés y es que si ya existe la posibilidad ¿por qué no se la van a dar a sí mismas, si las mujeres somos las que nos embarazamos? Ese bebé será una belleza, Monserrat Oliver está no hermosa, ¡divina!

¿Embarazo o indigestión?

Adamari tiene pancita de 7 meses de embarazo y ella lo niega, hay que esperar unos mesecitos a ver si esa panza consume biberón o si fue que algo le cayó mal y le dio indigestión.

