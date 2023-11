Julio César Chávez Jr. habla sin permiso de la cabeza y después de decir barbaridades como “mi papá fue un gran boxeador porque peleó contra puro taxista”, algo pasó con él. Dice su padre que no lo metieron al psiquiátrico, entonces ¡Le quitaron el celular para que no ande botando tanta corriente y no desvarié porque lo silenciaron!

Julio César papá negó rotundo que su hijo estuviera en el psiquiátrico pero tampoco es el insulto más grande ni tienes que negarlo.

Si estás mal y te atiende un psiquiatra no tiene nada de malo buscar ayuda o alivio, eso tampoco quiere decir que el mundo entero necesita ayuda psiquiátrica pero cuando el joven dijo “me quieren meter a la clínica para quitarme todos mis millones y mi edificio”, es que ya tiene el problema de la intoxicación, además del delirio de persecución y es mejor atenderse.

Su papá lo niega porque es su padre y quiere defenderlo y porque aunque Julio César Chávez fue el mejor boxeador, como educador no conocemos su curriculum.

¿Cuál es la solución para liberarnos de los hombres abusadores?

Dicen que los abusadores están rodeándonos pero ni modo de correr a los hombres de este mundo, aunque uno oye tanta cosa que a veces dan ganas de subir a esos malvados en un cohete o en una nave espacial y mandarlos a otro planeta para aislarlos y convertirnos en un planeta de puras amazonas.

Acusan a Enrique Guzmán, él lo niegas

El periodista y publirrelacionista Emilio Morales, muy amigo de la familia Pinal, quien trabajó mucho tiempo con Sylvia Pasquel asegura: “Hay pruebas de Enrique Guzmán, padre de Alejandra Guzmán abusando de una menor y Alejandra lo sabe”.

Eso dijo Emilio, Enrique Guzmán lo negó rotundamente, lo cierto es que escuchamos tantas cosas de tantos artistas, unas que son ciertas y otras no tanto, lo que sí es verdad es que existen padres que cambian a sus hijas por un cartón de cerveza o con tal de hacerse de un marranito venden a la niña, ¡y esos si eran usos y costumbres por años en muchos pueblos de nuestro país!

Nosotros no hemos visto nada de lo que habla Emilio pero lo que sí podemos hacer y nos toca hacer es cuidar a nuestros hijos e hijas aunque tampoco es correcto ni queremos criar niñas que viven con pánico de los hombres, entonces, ¿qué hacemos ? ¿Cuál es la solución? Tal vez hacer como hacían los bizantinos Pashas en Turquía, que capaban a los eunucos para que cuidaran a las mujeres del harem…pero ya no hay harems y está prohibido castrar a los hombres.