Fama | A Karina Ortegón sólo le interesa la cuestión económica

Difícil creer que si Vicente Fernández vivió años con la hija de Karina Ortegón bajo el mismo techo se le ocurriera llevarla a la plaza comercial más concurrida en Guadalajara para tocarla de una forma incorrecta, versión como que muy jalada de los pelos. Karina ya lo acusó de violencia, y que dormía con la pistola cuando si te duermes con el pantalón y el cinturón es como dormir con una piedra, a la hora de dormir con una pistola salvo que fuera holística lo veo imposible.

Nadie pensamos que Vicente Fernández Jr. sea una madrecita de la caridad pero a un hijo de Chente no te lo imaginas ni pegalón ni “tocando indebidamente a niñas”, ni tampoco creo que si vives años con tu marido no te des cuenta que hace esas cosas y no le hayas sacado los ojos antes.

Si era tan violento y pervertido ¿por qué no se separó de él antes de que se desbordara en esos extremos? ¿Y si es cierto lo que dice el abogado de Vicente, que Karina Oertegón primero pidió millones de pesos por guardar silencio, y como no le dieron por eso quiere lincharlo? Eso más bien podría parecer un intento de sacar provecho de una situación terrible o ¿por qué se quedó años viviendo en la casa de alguien así? Todas tenemos información de peligros latentes de niñas abusadas por padrastros, tíos, abuelos y nadie entra a casa de un marido nuevo sin precaución ni malicia porque sabemos que no hay hombre santo ni existe uno que sea cheque al portador.

EL Recodito ya se unió al club de Zague

El Recodito ya entró al catálogo de los que posan desnudos y es un Zague “en potencia”. En esta nueva modalidad “destaparte” para entrar al club, en el que los demás juzgan si estás bueno o no, tiene su ventaja, así ya no tienes que andar adivinando ni apostando a ver si no levanta ni la ceja, porque ya le viste todo.

Niurka tiene todas las credenciales para asesorar a Ninel Conde

¿Ahora se convirtió Niurka en asesora matrimonial? Si da un consejo yo si “paro oreja” pues tiene experiencia, ella no se basa sólo en teorías, después de su tormentoso matrimonio con Juan Osorio, sus vivencias con Bobby Larios y con el “guardaespaldas” si es una gran consejera porque la experiencia no te la regalan, sólo viene de haberlo vivido y a ella la vida ya la aventó contra la pared por eso si Niurka da un consejo, ¡escuchen la voz de la experiencia!