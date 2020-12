Fama | A las boxeadoras no nos pagan casi nada: Barbie Juárez 

Barbie, llevas toda una vida boxeando, ¿Tienes lesiones graves?

¡Si, demasiadas, yo me coroné campeona mundial por primera vez en Los Ángeles con un entrenador que vivía ahí, fuimos a pelear a Corea del Sur y gané el título mundial en la división Supermosca WBC hasta que tuve que dejar de pelear un tiempo por mi lesión del hombro que ya era insufrible, también en otra pelea, me desprendieron un pedazo de riñón de un golpe y tengo una luxación en mi quijada, por lo tanto, quiero a pelear y vencer nuevamente a Yulihan Luna pero en caso de no poder ganarle consideraré mi retiro y me enfocaré después en ser comentarista de boxeo, porque quiero retirarme sana.





¿Has ahorrado suficiente dinero para mantenerte si dejas de boxear?

El problema es que a las mujeres no nos pagan casi nada, por ponerte un ejemplo, si al Canelo le pagan millones de dólares por una pelea de campeonato mundial, a mí me pagan 10 mil dólares por la misma pelea, ¡es una burla lo que nos pagan a las boxeadoras mujeres! Antes nos ponían como excusa que nos tenían que pagar poco porque el público prefiere ver pelear a los hombres, pero eso en México no es pasa, en nuestro país definitivamente yo soy por mucho la que da más rating en entradas en todos los géneros y aún así sigo ganando igual.





Además de boxeadora soy mujer y tengo un cuerpo muy lindo





¿Se puede decir que eres la boxeadora que más has difundido este deporte en México?

Cierto, soy indiscutiblemente la que más ha difundido el boxeo femenil, además no sólo me dedico a boxear sino que saco mi calendario cada año y doy conferencias compartiendo mi historia de vida, para así inspirar a las mujeres a que tengan confianza en sí mismas ya que yo vengo de padres que eran drogadictos y nunca usé eso como excusa para no hacer nada de mi vida o drogarme, me hice campeona de boxeo y también hice algo que me encantó, después de haberme negado tres años a posar desnuda en la "revista del conejito". En 2013 se hizo en Londres la revista por ser la primera vez que hubo boxeo femenil en las olimpiadas y fotografiaron a todas las deportistas desnudas, no como modelos ni como de forma artística, para que se viera el físico excepcional de una deportista olímpica y yo estuve entre ellas. Me gustó salir desnuda en ese contexto porque además de boxeadora también soy mujer, soy bonita y tengo bonito cuerpo.





Concluyó la Barbie Juárez quien actualmente tiene tres títulos en diferentes divisiones: Mosca, Supermosca y Gallo.