Fama | ¿A qué edad le va a dar permiso Stephanie Salas a Michelle para que se embarace?

Dice Stephanie Salas que aunque Michelle tiene 34 años, ella aún no quiere ser abuela… Hay más tiempo que vida y con los adelantos que ya existen se puede esperar hasta los 70 a ser abuela y hasta saltar directo a ser bisabuela mientras Michelle espera quién sabe hasta qué edad que su mamá le de permiso de que se embarace.

No se sabe si Luis Miguel irá a la boda de su hija

Luis Miguel no fue a la preboda de su hija Michelle Salas, Luismi es demasiado estrella y no va a “prebodas” solo irá a “La Boda” pero como Stephanie Salas dijo que ella va a entregar a la novia a lo mejor ni llega porque la estrella es Luis Miguel y esa estrella no va a aceptar ser el segundón en la boda de su hija.

Frida Sofía participará en un reality de baile

Frida Sofía baila desde que nació y Univision la contrató para un reality de baile: Mira quién baila, la revancha, que inicia el 1 de octubre, lo cual va a estar muy interesante porque su carácter, pero también su baile es muy explosivo. Ese reality no me lo pierdo por nada… El complemento ideal es que metan en el confesionario a Alejandra Guzmán, porque como juez, imposible.

La colección de Balmain no llegará a su destino

La colección de Balmain que se presentaría en la Semana de la Moda en París fue robada antes de llegar a su destino, los ladrones robaron las 50 prendas de la colección por lo que el diseñador piensa en salir desnudo con un anuncio que diga “Así me dejaron los ladrones, no me quedó de otra que salir sin ropa”. Presentará su colección en fotos y será la más famosa del año.

Filosofía según Shwarzenegger

Dice Arnold Shwarzenegger que su frase de filosofía de vida es “el dinero no te da la felicidad, tengo 50 millones de dólares y sigo igual de feliz que cuando tenía 48.”

Es la estupidez más grande que he oído y entre 48 y 50 nada más hay dos chinchurrientos millones de dólares, ¿Qué tanto es tantito?

La afición se queja de Memo Ochoa

Memo Ochoa recibió 10 goles en sus últimos partidos, los hinchas cuestionan si debe seguir siendo portero de la Selección mexicana, ¿a poco le preguntan al público si quieren o no a ese portero? Eso lo deciden el director técnico y el que paga, si a ellos les encantan los chinitos lo ponen, reciba o no reciba goles, como si la portería estuviera llena de hoyos como queso gruyere.