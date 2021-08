Fama | A Rommel Pacheco lo conocí hace poco echando clavados

A ROMMEL PACHECO LO CONOCIMOS DESVESTIDITO, CON TANGA Y ECHANDO CLAVADOS, ¡LO QUE HACE DIOS PARA SUS CRIATURITAS!

El clavadista Rommel Pacheco, del cual soy la Presidenta de su Club de fans quiere ser diputado y Lo conocimos desvestidito, en tanga, mostrando esos músculos de puro trabajo de alto rendimiento. ¡Los hombres divinos que hace D-ios para sus criaturitas- Y Rommel además de su belleza estética tiene un gran don de gentes, es simpatiquisimo, carismático, sencillo, y otro plus, está soltero por lo que tiene todo para ganar y seguro hará mejor las cosas y trabajará más que cualquier político.

LUCERO Y MIJARES JUEGAN A QUE ADIVINEMOS SI ANDAN O NO ANDAN EN “EL RETADOR” UN PROGRAMA FUERA DE SERIE CON EL QUE TELEVISA SE SACÓ UN DIEZ Y ESTRELLITA EN LA FRENTE

El programa “El Retador” es espectacular. Se me cayó la baba con la calidad de los imitadores, los bailarines y los cantantes, hace mucho que no veía un programa tan bueno, es el mejor banquete ante el que me he sentado.

Consuelo Duval está impactante como conductora y los jueces ; Itati Cantoral se ve muy guapa y la adorada Lucero juega los domingos con Mijares a que adivinemos si andan o no andan, se coquetean para que sientas que de pronto si van a volver a ser pareja pero Lucero ya aclaró que Michel Kuri es su eterno novio enamorado, entendemos que los dos cantantes se prestan a este juego tan encantador ¡y que bueno que Kuri también se preste porque son una pareja lo máximo, el programa dura hora y media pero es tan entretenido que parece que dura 10 minutos, Televisa se sacó un 10 con este programa, cada concursante es mejor que el anterior, ¡que rico ver un programa tan delicioso!

LA BARBIE HUMANA COBRARÁ EL MILLÓN DE EUROS QUE OFRECIÓ HACE AÑOS LA REINA ISABEL AL HOMBRE QUE TUVIERA UN BEBÉ

Todo es posible en la paz del Señor y finalmente el Ken Humano, quien desde su cirugía de reasignación de sexo se hace llamar: “La Barbie humana” cobrará el millón de euros que ofreció la Reina Isabel hace varios años al hombre que tuviera un bebé y la Barbie se va a transplantar un útero para tener bebé con su propia esperma que congeló por ·fecundación in Vitro”. La pregunta es: ¿te pueden trasplantar un útero? y ¿por donde te sacan al bebé?

“ME HICE 5 INVITROS Y 17 INSEMINACIONES Y DIOS ME MANDÓ A MIS TRIATES”: LUZ BLANCHET

Luz Blanchet quien tiene su sección en el programa Hoy de decoración dice: “Me 5 invitros y 17 inseminaciones, que es una estupidez pero las que anhelan tanto como yo ser madres, hacemos lo imposible, me implantaron 3 embriones y te puedo decir que Dios no le manda 3 hijos de un jalón a cualquier mamá y una de ellas, como mi Aitana, con necesidades especiales, camina pero no habla, solo se los manda a una mamá que quería serlo con toda el alma.”