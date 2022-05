Fama | ¿Acaso existe un mercado para la ropa interior usada?

Sugey Abrego pone a la venta su ropa interior usada, lo cual, a mí me parece más que erótico, un poco antihigiénico, ¡no sé cuántos compren calzones con olor ni qué precio pueden tener porque ni he vendido mis calzones ni nadie me los va a comprar, entonces no domino la materia ni sé si eso tenga mercado!

¿Además con qué objeto compraría uno ropa usada? Tal vez como fetiche o para darle brillo a las botas o como antifaz para dormir o incluso como cubrebocas contra elCcovid o si aman mucho a Sugey, igual y hasta ponen su chones usados en un altar.

Las razones por las que Ramiro Fumazoni acepta desnudarse en la pantalla

Le pregunté al guapo actor Ramiro Fumazoni ¿Te pones algo dentro del traje de baño para verte más grande?

“No mi amor, es lo que yo tengo y eso que en las novelas compito con puro cuero de 25 años, por eso siempre acepto cuando me dicen ‘vas a salir desnudo, en la cama o en el vapor’, y eso que a mí me gusta comer tacos, tomar cerveza y me cuido cinco días a la semana comiendo sano, pero el fin de semana le entro a la botana, el quesito, las flautas” dijo este bello ojiazul, Ramiro Fumazoni, quien nació el 22 diciembre de 1971.

¿Es cierto que lloraste cuando perdiste todo económicamente? “Si, me cuestioné mucho pero yo soy muy creyente y veo que lo que me ocurrió mientras yo fui modelo, fue para que se abriera otro camino, me iba muy bien modelando en Estados Unidos: tenía casas, lancha y camionetas pero al no poder pagar los préstamos cuando disminuyó el trabajo y el sueldo como modelo, tuve que entregarle todo al banco. Pero mis compadres Juan y Maki Soler, cuando aún estaban casados, me trajeron a México y aquí estudié actuación y es lo mejor que me pudo haber pasado”-

Lis Vega dice que perdió al hombre que más ha amado

Le pregunté a Lis Vega, quien está en el reality Las Estrellas bailan en Hoy, ¿México te ha dado maravillas pero has sufrido pérdidas también?

“Perdí a Ángel, que fue de los hombres más importantes de mi vida y el hombre que más me ha amado y siempre ha estado en mi vida, no ha dejado de estarlo nunca, lo atesoro”.

¿El cirujano Ángel del Villar? “No chica, si fuera Ángel del Villar, yo estuviera más deformada, aunque te voy a decir, la belleza es interna, si a alguien le preocupa cómo se ven tus labios, no tiene nada que hacer contigo, mejor que se vaya de tu lado, nadie es perfecto en la vida y la única belleza que dura toda la vida es la que uno lleva dentro y si no te pones labios, igual al final te vas a arrugar y te vas a hacer vieja”.