Fama | Adrián di Monte, Ana Bárbara y Mariana Torres

Adrián di Monte: Me operan el martes del dedo gordo del pie que es el más importante y me muero del susto.

El vencedor del Reto 4 elementos, Adrián Di Monte, se lastimó el dedo: “Tengo miedo de la operación de mi dedo gordo del pie derecho, me opero este martes y estoy asustado porque dicen los doctores que es el dedo más importante del pie y encima se me desgarró el tendón".

Di Monti aclara que aunque a compañeros, "como a Silverio le pasó peor, le tuvieron que poner una placa de platino con 6 tornillos en el tobillo y a Pedrito el manguito rotador, te puedo decir que hasta el día de hoy es la experiencia más intensa que he vivido y la más difícil, me encantó, pero no lo volverías a hacer a menos que me paguen el triple de lo que me pagaron. Salvo eso, no volvería a hacer ni el Reto 4 elementos, ni tampoco Mira quien baila, porque ya los hice los dos y salí en ambos con el primer lugar. Ya no tengo más nada que hacer ahí, y si hubiera quedado en cuarto lugar tampoco, porque todo lo que hago en mi vida, hasta el sexo, lo trato de hacer lo mejor que yo puedo, y no quedarme con nada por dentro y si no gano haciendo mi mayor esfuerzo, ya sé que no tengo nada que hacer ahí otra vez. Yo no lo hice por la fama, por el dinero sí lo hice, pues de eso chambeamos y me pagaron muy bien.”

PAPÁ DE ANA BÁRBARA SIGUE HABLANDO MAL DE ELLA

Don Antero en vez de decirle a la prensa: “Estoy ocupado ordeñando vacas y si me distraigo la vaca me da una patada”, a sus 77 años de edad tiene su propia agenda y sigue acusando y declarando en contra de su hija Ana Bárbara, diciendo que ella prefiere visitar a Vicente Fernández que a su propio padre.

Antero, Ana Bárbara no tiene oídos de teflón y usted ha escupido y hablado horrores de ella cuando tuvo a su hijo con Reyli, en vez de decir: "Ese niño cantará como un ángel con esos genes", usted en un modo muy coloquial casi le dijo que era una cualquiera, por lo tanto ni modo que ella deje de trabajar para ir a desayunar con quien la desprestigia, así sea su padre.

MARIANA TORRES FESTEJA SUS 38 AÑOS FELIZ Y SOLTERA

Mariana Torres, quien hizo a Lupe D´Alessio en la serie biográfica, cumple 38 años y está soltera.

¿Yo no sé qué es lo que ven los hombres, que no ven en Mariana a una muchacha guapa y con tanto talento?

Mariana fue novia de Armando Torrea seis años y aunque tenían planes de boda terminaron tan mal que ni siquiera son amigos.

Las mujeres nos ponemos en barata y dejamos que cualquier fracasado, que lo conocen en su casa, nos haga el fuchi, cuando la guapa triunfadora es Mariana, es una chica que tiene una vida sin gastar, ojalá y le sobren pretendientes.

twitter: @shanikberman

facebook: Shanik Berman Fan Page

instagram: shanikberman