Fama | Adrián Uribe y Thuany Martins anuncian que ya son tres

El conductor y comediante Adrián Uribe compartió en sus redes sociales que su joven novia va a tener una nena y dijo en sus redes: “Ya somos 3”.

La verdad yo nunca he sido buena para las matemáticas, pero ¿acaso no son cuatro? y el hijo adorado de Adrián Uribe ni salió en la foto, ni está contado en esos tres.

La verdad Adrián Uribe es una buena persona, es lindo, ha trabajado duro, nada se le ha regalado, nada, y también ha tenido suerte y está muy cobijado y es muy afortunado en el trabajo, en el amor y ahora en que tiene una niña que siempre fue su sueño, se lo merece porque es un hombre decente y una bellísima persona muy chambeador y su hija va a ser una reina divina, sólo que su hijo debe haber sentido gacho no estar incluido en ese número tan feliz

NO SE CONFUNDAN, EL HIJO DE SHERLYN, NO ES “NUESTRO ANDRÉ”

Sherlyn se pasó diciendo todo su embarazo que André su hijo es “nuestro André”, del público, como si los que la seguimos en sus redes somos madrinas y padrinos de André, pero ahora que ya vimos que le dio la exclusiva de la foto del bebé a Hola ya entendimos que tampoco nos va a prestar de sus juguetes y que de “nuestro” el nene no tiene nada , no se confundan, cómo que nuestro André, de México no es, ni nos va a compartir hasta de su papilla, cuando no nos quiso ni compartir su primera foto si no la ponía primero en Hola.

PASCASIO LÓPEZ SE QUEDÓ SIN IRÁN CASTILLO

No hay que hacer ronda con personajitos de reputación dudosa que no valoran a la mujer, son sinvergüenzas y todavía se ponen violentos y celosos, como hizo Irán Castillo cuando salía con Pascasio y que encima que Irán tiene la responsabilidad de mantener a su hija y a sus padres, todavía pedirle que pague la renta de el “pescuecito” de Pascasio, que en el nombre ya trae escrita la traición.

LOS MEXICANOS SOMOS LOS QUE MAS PORNOGRAFÍA VEMOS

México si ocupa el primer lugar en el mundo en algo, somos el país que más pornografía ve y o somos muy “ponedores” o no tenemos imaginación o ¿acaso el sexo no empieza en la mente-está en la mente al que sea todos tienen sus historias y su “queberes”, hay que averiguar porque si somos el país y eso es un negocio encubierto, mejor lo vamos sacando a la luz y nos despreocuparse del tratado de libre comercio y explotemos la pornografía, un potencial desperdiciado para hacienda, porque si la mitad de los mexicanos ve pornografía, los pornógrafos evaden impuestos.