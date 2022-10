Fama | Alejandro Camacho, víctima de una estafa

Parece mentira que a pesar de que todos escuchamos los escándalos que cometieron los financieros: Madoff y el banco Stanford, que desfalcaron millones de inversionistas, prometiendo a los clientes ganancias inconcebibles, seguimos siendo o demasiado crédulos o muy ambiciosos y creemos las mentiras que nos cuentan los estafadores y le soltamos nuestro dinero a extraños tropezando con la misma piedra. ¿Cómo es que Alejandro Camacho le dioo a un actor desconocido, llamado Paco Rueda de 28 años, una suma impresionante de dinero porque le prometió intereses descomunales?

El actor desapareció con el dinero de Camacho hace dos años porque todos seguimos sin entender que si es demasiado bueno para ser verdad, ¡es que no es verdad!

STEPHANIE SALAS, SU AMOR POR ZURITA HA RESULTADO SER MAGIA PURA

Stephanie Salas salió enseñando más piel de la que enseñaba hace más de dos décadas, tiempo en que estuvo muy guardada, verla así con poca ropa es un súper descubrimiento.

Su amor por Humberto Zurita es la mejor motivación, el amor es magia pura y creo que eso es lo que nos está faltando a todos los demás, que ya no sabemos amar, sólo sabemos odiar o encerrarnos en una apatía en la que nada nos interesa ni nos motiva.

Stephanie la pasa bomba y ella ya se merece una pareja seria y estable, sólida y firme. El amor la transformó, se arregla, se pone guapa y está tan ilusionada que hasta cuando pasa la combi asesina ella la ve hermosa, y como no, si tiene al supergalán de Humberto que nunca fue picaflor, nunca se puso en barata, ni anduvo de chico fácil… es el hombre ideal.

POR ARROGANCIA DE SU MUJER PADRE E HIJO NO CONVIVIERON ANTES DE QUE ÉL MURIERA

Bella de la Vega, viuda de José Ángel García, papá de Gael García Bernal quiere escribir su vida y si dice la verdad, ella quería ser la intermediaria entre padre e hijo, pero Gael no tenía ni quería hablar con ella y en vez de pensar en la salud de su marido, pensó en su ego y en que Gael no pasara por encima de ella y como a Gael ella le caía mal, hizo que el enfermo pagará por el desdén, le dio un palazo al avispero y por su arrogancia, el padre de Gael no convivió con su hijo en sus últimos días, ¡lástima que la responsabilidad no se vende en las farmacias!

GERARDO FERNÁNDEZ, HIJO DE VICENTE COBRÓ 10 MILLONES DE DÓLARES POR LOS DERECHOS DE LA MALÍSIMA SERIE QUE DE NETFLIX

Olga Wornat, biógrafa no autorizada de Vicente Fernández, asegura que Gerardo, hijo del Charro de Huentitán aprobó la malísima serie de su papá porque le pagaron 10 millones de dólares, más de doscientos millones de pesos… que buena tajada se llevó…