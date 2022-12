Fama | Alex Hoyer dice que se casará con Danna Paola aunque ella sigue sin anunciar la boda

Alex Hoyer dice que Danna Paola y él se van a casar, ella nunca lo ha anunciado y Alex no tiene un gran patrimonio, el dinero está circulando por el lado de Danna Paola que tiene en puerta una gira mundial y quien sabe si ella quiere compartir sus ganancias en nombre del amor.

FÁTIMA TORRE ESTÁ PASANDO LA CRISIS DE LOS 7 AÑOS DE MATRIMONIO, SON PRUEBAS DEL AMOR OJALÁ QUE PASEN EL EXÁMEN

El amor tiene ciclos cada 7 años cuando los sentimientos se desgastan, son pruebas del amor y la mayoría de las parejas no pasan los exámenes porque el matrimonio es la sociedad más complicada del mundo, Fátima Torre se casó con su marido a los 7 años de noviazgo para evitar una crisis y ahora a los 7 años de casados con dos hijos tal vez acaban divorciándose.

La convivencia es difícil, uno se pelea hasta porque el otro te hace una mala cara y te divorcias por cualquier pelea, no sabemos convivir, sólo pensamos en nosotros mismos: -Yo quiero a alguien que me entienda, que me haga reír, que me abra la puerta y me consienta o sea, quieres es un esclavo, con dinero y que viva de rodillas ante ti , que no te pida que trabajes para que puedas seguir jugando a la casita y cuidando a tus muñecos y que si trabajas, no te pida que aportes tu sueldo al gasto hasta que un día el hombre se levanta y dice: -El matrimonio no es el paraíso que me prometiste, ¡es un infierno!-

Y es que cuando eres novia te pones tu mejor ropita para ver al novio y accedes: -Si, claro vamos al fútbol que me parece sublime y si vamos con tu mamá que es divina-. Pero en cuanto te casas aterrizas de tus fantasías y te enfrentas a la terca realidad y ya nada te gusta: -Yo con tu mamá no voy y me vomita ver el fútbol y no me arreglo porque el niño llora y no descanso toda la noche.-

“PORQUE HASTA LAS CARICIAS MÁS DIVINAS SE VUELVEN RUTINA, EL AMOR ACABA” TAMBIÉN LE OCURRIÓ A RAQUEL GARZA

Después de 26 años de casada, Raquel Garza, a quien hace años conocimos en su personaje de: “Tere la secretaria” se está divorciando después de casi 3 décadas de matrimonio en el que tuvieron a sus gemelas.

Y cada quien tiene su versión y es distinta una de la otra, uno puede decir que su marido no se baña y a ella le encanta que un hombre huela a limpio o él puede decir que ella ya ni lo pela y ni duermen juntos o porque no te dejan dormir, la realidad detrás de todas las quejas y acusaciones que llevan a un divorcio al final de cuentas es que lo cotidiano se vuelve aburrido, que la mayoría de las parejas no sabemos ni porque nos casamos y al final tampoco sabemos realmente porque nos estamos divorciando, lo cierto es que si cuando estás solo te sientes miserable, tu vida al lado de la otra persona va a acabar siendo eso mismo: ¡miserable!